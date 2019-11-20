"Слуги народа" хотят позволить украинцам менять имя отчество

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали проект закона, которым предлагается разрешить гражданам Украины изменять отчество.

Как указано на сайте Верховной Рады, среди авторов можно увидеть Ирину Венедиктову, Николая Стефанчука, Игоря Фриса, Романа Бабия и Андрея Костина.

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Что предлагают нардепы

Согласно документу, лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Лицо же, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия родителей. Если же один из родителей умер, его признали (ограниченно) недееспособным, лишили родительских прав, то согласие дает соответственно другой.

Если человек достиг 14 лет и имеет опекуна, то сменить отчество она может только с его согласия.

Если же один из родителей возражает, то спор между ним и ребенком может решать орган опеки и попечительства или суд.

Почему нардепы хотят разрешить менять имя и отчество

В пояснительной записке документа, в частности, говорится, что сегодня, согласно законодательству, украинцам относительно свободно можно менять имя или фамилию, однако право изменения отчество не предусмотрено.

Как поясняют законотворцы, это нарушает Конституцию. Поэтому парламентарии намерены внести изменения в Гражданский и Семейный кодексы и предусмотреть право лица по собственному усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и имя.

По убеждению политиков необходимость внесения изменений является обусловленной необходимостью выполнения решения Европейского суда по правам человека. Согласно ему, законы в Украине, регулирующие вопросы изменения отчества, сформулированы недостаточно четко.

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Кроме того, украинские законы не соответствуют статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Согласно ей:

– каждый имеет право на уважение своей частной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции,

– в целом органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого права.