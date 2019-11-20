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      "Слуги народу" хочуть дозволити українцям змінювати ім'я по батькові

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      "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, за яким в Україні можна буде змінювати ім'я по батькові / Фото з відкритих джерел

      Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували проєкт закону, яким пропонують дозволити громадянам України змінювати ім’я по батькові.

      Як зазначено на сайті Верховної Ради, серед авторів можна побачити Ірину Венедіктову, Миколу Стефанчука, Ігора Фріса, Романа Бабія та Андрія Костіна.

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      Що пропонують нардепи

      Відповідно до документу, особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.

      Особа ж, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я та по батькові за згодою батьків. Якщо ж один із батьків помер, його визнали (обмежено) недієздатним, позбавили батьківських прав, то згоду надає відповідно інший.

      Якщо людина досягла 14 років і має піклувальника, то змінити по батькові вона може лише за його згодою.

      Якщо ж один із батьків заперечує, то спір між ним і дитиною може вирішувати орган опіки та піклування або суд.

      Чому нардепи хочуть дозволити змінювати ім’я по батькові

      У пояснювальній записці документу, зокрема, мовиться, що сьогодні, згідно з законодавством, українцям відносно вільно можна змінювати ім’я або прізвище, однак право зміни по батькові не передбачено.

      Як пояснюють законотворці, це порушує Конституцію. Тому парламентарі мають намір внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексів і передбачити право особи на власний розсуд змінювати своє по батькові так само, як і своє прізвище та ім’я.

      На переконання політиків необхідність внесення змін є зумовленою потребою виконання рішення Європейського суду з прав людини. Відповідно до нього, закони в Україні, які регулюють питання зміни по батькові, сформульовано не достатньо чітко.

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      Крім того, українські закони не відповідають статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Згідно з нею:

      – кожен має право на повагу до свого приватного та сімейного життя, до свого житла та кореспонденції,

      – загалом органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права.

      Путін полюбляв зіпсувати повітря в автобусі і вистрибнути, – російський каскадер
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Законодавство
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