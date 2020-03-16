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      "Слуги народа" поддержали идею Зеленского работать в Раде, несмотря на карантин

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      Фракция "Слуг народа" собралась вечером 16 марта на заседании вместе с президентом. Поэтому было решено продолжать работу в сессионном зале, несмотря на строгий карантин по всей Украине.

      Верховная Рада будет работать даже в таких суровых ограничениях. В частности, отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в своем фейсбуке.

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      Идею отправки на карантин всех народных депутатов на заседании фракции почти единогласно отклонили, по словам Кравчук.

      Ранее в "Слуге народа" предполагали, что нардепы соберутся на заседание фракции в онлайн-режиме. Они надеялись, что им удастся сделать это с помощью Skype-связи, однако технические возможности программы этого не предусматривают.

      В чем проблема? Во фракцию "Слуга народа" входят 248 депутатов. Заметим, что в Украине действуют строгие карантинные меры из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире. Согласно им, гражданам не рекомендуется собираться в группах, насчитывающих более 50 человек.

      Однако, во всех введенных карантинных ограничениях есть исключение: собираться количеством более чем 50 человек могут для решения государственных дел. Поэтому заседание Верховной Рады на 423 народных депутата не нарушает постановлений Кабмина.

      Что будут рассматривать в Раде?Утром 17 марта собирается на внеочередное заседание Верховная Рада. Оно начнется в 8 утра. На нем будет рассмотрен законопроект о коронавирусе, введение налоговых каникул на время карантина, оказание финансовой помощи и корректировка работы Верховной Рады на его время.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Слуга народа
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