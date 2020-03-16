"Слуги народу" підтримали ідею Зеленського працювати в Раді, незважаючи на карантин

Фракція "Слуг народу" зібралася ввечері 16 березня на засіданні разом із президентом. Відтак було вирішено продовжувати роботу у сесійній залі, незважаючи на суворий карантин в усій Україні.

Верховна Рада має працювати навіть у таких суворих обмеженнях. Так, зокрема зазначила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у своєму фейсбуці.

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Ідею відправлення на карантин усіх народних депутатів на засіданні фракції майже одноголосно відхили, за словами Кравчук.

Раніше у "Слузі народу" припускали, що нардепи зберуться на засідання фракції в онлайн-режимі. Вони сподівались, що їм вдасться зробити це за допомогою Skype-зв’язку, однак технічні можливості програми цього не передбачають.

У чому проблема? До фракції "Слуга народу" входять 248 депутатів. Зауважимо, що в Україні діють суворі карантинні заходи через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. Згідно з ними, громадянам не рекомендовано збиратися у групах, що налічують понад 50 людей.

Однак, в усіх введених карантинних обмеженнях є виняток: збиратися кількістю у понад 50 осіб можуть задля вирішення державних справ. Тому засідання Верховної Ради на 423 народні депутати не порушує постанов Кабміну.

Що розглядатимуть у Раді? Вранці 17 березня збирається на позачергове засідання Верховна Рада. Воно розпочнеться о 8 ранку. На ньому розглядатимуть законопроєкт про коронавірус, введення податкових канікул на час карантину, надання фінансової допомоги та корегування роботи Верховної Ради на його час.