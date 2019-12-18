"Слуги народа" с самого утра "охраняли" президиум Верховной Рады: фото
Еще до начала работы Верховной Рады Украины в среду, 18 декабря, возле президиума парламента собрались депутаты "Слуги народа". Сами народные избранники заявили, что таким образом защищают президиум.
Фото "защиты" парламентского президиума опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Ян Доброносов в своем Фейсбуке.
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С самого утра фракция большинства охраняет трибуну (президиум – 24 канал),
– подписал фото депутат.
"Слуги народв" охраняют президиум Верховной Рады / фото: Ян Доброносов
Для чего "Слуги народа" охраняли президиум?
Во вторник, 17 декабря, Юлия Тимошенко вместе с коллегами-депутатами по "Батькивщине" заблокировала президиум Верховной Рады. Таким образом, она и ее фракция протестовали против принятия закона о рынке земли.