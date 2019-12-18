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      "Слуги народа" с самого утра "охраняли" президиум Верховной Рады: фото

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      "Слуги народа" взялись охранять президиум Рады / Фото: Ян Доброносов

      Еще до начала работы Верховной Рады Украины в среду, 18 декабря, возле президиума парламента собрались депутаты "Слуги народа". Сами народные избранники заявили, что таким образом защищают президиум.

      Фото "защиты" парламентского президиума опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Ян Доброносов в своем Фейсбуке.

      К слову: Тимошенко в Раде заблокировала президиум и заняла место Разумкова: видео

      С самого утра фракция большинства охраняет трибуну (президиум – 24 канал),
      – подписал фото депутат.


      "Слуги народв" охраняют президиум Верховной Рады / фото: Ян Доброносов

      Для чего "Слуги народа" охраняли президиум?
      Во вторник, 17 декабря, Юлия Тимошенко вместе с коллегами-депутатами по "Батькивщине" заблокировала президиум Верховной Рады. Таким образом, она и ее фракция протестовали против принятия закона о рынке земли.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа
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