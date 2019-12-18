"Слуги народу" з самого ранку "охороняли" президію Верховної Ради: фото

Ще до початку роботи Верховної Ради України у середу, 18 грудня, біля президії парламенту зібралися депутати "Слуги народу". Самі народні обранці заявили, що у такий спосіб захищають президію.

Фото з "захисту" парламентської президії опублікував народний депутат від "Слуги народу" Ян Доброносов у своєму фейсбуці. До слова: Тимошенко в Раді заблокувала президію і зайняла місце Разумкова: відео З самого ранку фракція більшості охороняє трибуну (президію – 24 канал),

– підписав фото депутат.

"Слуги народу" охороняють президію Верховної Ради / фото: Ян Доброносов Для чого "Слуги народу" охороняли президію?У вівторок, 17 грудня, Юлія Тимошенко разом з колегами-депутатами по "Батьківщині" заблокувала президію Верховної Ради. Таким чином, вона та її фракція протестували проти ухвалення закону про ринок землі.