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      "Слуги народу" з самого ранку "охороняли" президію Верховної Ради: фото

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      "Слуги народу" взялися охороняти президію Ради / фото: Ян Доброносов

      Ще до початку роботи Верховної Ради України у середу, 18 грудня, біля президії парламенту зібралися депутати "Слуги народу". Самі народні обранці заявили, що у такий спосіб захищають президію.

      Фото з "захисту" парламентської президії опублікував народний депутат від "Слуги народу" Ян Доброносов у своєму фейсбуці.

      До слова: Тимошенко в Раді заблокувала президію і зайняла місце Разумкова: відео

      З самого ранку фракція більшості охороняє трибуну (президію – 24 канал),
      – підписав фото депутат.


      "Слуги народу" охороняють президію Верховної Ради / фото: Ян Доброносов

      Для чого "Слуги народу" охороняли президію?У вівторок, 17 грудня, Юлія Тимошенко разом з колегами-депутатами по "Батьківщині" заблокувала президію Верховної Ради. Таким чином, вона та її фракція протестували проти ухвалення закону про ринок землі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Слуга народу Що відбувається в Києві на Майдані зараз
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