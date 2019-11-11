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      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      "Слуги народа" собрались на закрытое заседание: что обсудят

      28 Читати новину українською

      В киевском бизнес-центре "Парковый" партия "Слуга народа" собирается на заседание, чтобы обсудить важные вопросы рынка земли.

      По информации 24 канала, под бизнес-центром депутатов ждут ФЛП, которые устроили акцию против уничтожения упрощенной системы и кассовых аппаратов. 

      К слову: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума, – Зеленский

      Однако о рынке земли протестующие активисты ничего не слышали.

      слуга народу
      Акция протеста возле бизнес-центра "Парковый" / Фото 24 канала

      слуга народу
      ФЛП выступают против уничтожения упрощенной системы налогообложения / Фото 24 канала

      Ожидается, что заседание фракции начнется в 18:30 и в нем примет участие Президент Владимир Зеленский. Однако журналистов туда не пускают.

      "Слуги народа" собрались на заседание фракции: смотрите видео

      На собрание уже приехали Андрей Герус, Даниил Гетманцев, Елена Шуляк и Александр Дубинский. С последним журналистам удалось пообщаться и он подтвердил, что фракция будет обсуждать рынок земли.

      "Я не поддерживаю ее лично в том виде, в котором она сейчас существует, потому что не созданы предохранители для продажи в сторону иностранных инвесторов, у граждан иностранных государств. Я за то, чтобы отправить его (законопроект, – 24 канал) на доработку и все же ввести корректирующие нормы, которые бы обеспечили этот закон от возможных злоупотреблений", – пояснил Дубинский.

      слуга народу
      На заседание собираются "слуги народа" / Фото 24 канала

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:

      • В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.
      • В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.
        Так, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.
      • В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

      продавж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала

      Кроме этого, депутаты будут обсуждать возможную дальнейшую судьбу нардепа Богдана Яременко, который недавно попал в громкий секс-скандал.

      Что известно о скандале с Яременко?

      • 30 октября депутат переписывался в парламенте с проститутками, спрашивал их о стоимости услуг и сколько денег в месяц им нужно.
      • После того, как журналисты опубликовали фото переписки "слуги народа", Яременко заявил, что это провокация и обвинил во всем СМИ.
      • Через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации с фейсбука и написал там извинения (перед семьей, фракцией и президентом).
      • 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
      • В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арахамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, сложение Яременко депутатского мандата.
      • Наконец вечером 1 ноября Яременко сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике.
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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Рынок земли Слуга народа Владимир Зеленский Оренда земли Мораторий на продажу земли
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