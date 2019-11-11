"Слуги народа" собрались на закрытое заседание: что обсудят
В киевском бизнес-центре "Парковый" партия "Слуга народа" собирается на заседание, чтобы обсудить важные вопросы рынка земли.
По информации 24 канала, под бизнес-центром депутатов ждут ФЛП, которые устроили акцию против уничтожения упрощенной системы и кассовых аппаратов.
К слову: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума, – Зеленский
Однако о рынке земли протестующие активисты ничего не слышали.
Акция протеста возле бизнес-центра "Парковый" / Фото 24 канала
ФЛП выступают против уничтожения упрощенной системы налогообложения / Фото 24 канала
Ожидается, что заседание фракции начнется в 18:30 и в нем примет участие Президент Владимир Зеленский. Однако журналистов туда не пускают.
"Слуги народа" собрались на заседание фракции: смотрите видео
На собрание уже приехали Андрей Герус, Даниил Гетманцев, Елена Шуляк и Александр Дубинский. С последним журналистам удалось пообщаться и он подтвердил, что фракция будет обсуждать рынок земли.
"Я не поддерживаю ее лично в том виде, в котором она сейчас существует, потому что не созданы предохранители для продажи в сторону иностранных инвесторов, у граждан иностранных государств. Я за то, чтобы отправить его (законопроект, – 24 канал) на доработку и все же ввести корректирующие нормы, которые бы обеспечили этот закон от возможных злоупотреблений", – пояснил Дубинский.
На заседание собираются "слуги народа" / Фото 24 канала
Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:
- В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.
- В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.
Так, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.
- В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.
Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала
Кроме этого, депутаты будут обсуждать возможную дальнейшую судьбу нардепа Богдана Яременко, который недавно попал в громкий секс-скандал.
Что известно о скандале с Яременко?
- 30 октября депутат переписывался в парламенте с проститутками, спрашивал их о стоимости услуг и сколько денег в месяц им нужно.
- После того, как журналисты опубликовали фото переписки "слуги народа", Яременко заявил, что это провокация и обвинил во всем СМИ.
- Через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации с фейсбука и написал там извинения (перед семьей, фракцией и президентом).
- 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
- В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арахамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, сложение Яременко депутатского мандата.
- Наконец вечером 1 ноября Яременко сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике.