"Слуги народа" собрались на закрытое заседание: что обсудят

В киевском бизнес-центре "Парковый" партия "Слуга народа" собирается на заседание, чтобы обсудить важные вопросы рынка земли.

По информации 24 канала, под бизнес-центром депутатов ждут ФЛП, которые устроили акцию против уничтожения упрощенной системы и кассовых аппаратов.

К слову: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума, – Зеленский

Однако о рынке земли протестующие активисты ничего не слышали.



Акция протеста возле бизнес-центра "Парковый" / Фото 24 канала



ФЛП выступают против уничтожения упрощенной системы налогообложения / Фото 24 канала

Ожидается, что заседание фракции начнется в 18:30 и в нем примет участие Президент Владимир Зеленский. Однако журналистов туда не пускают.

"Слуги народа" собрались на заседание фракции: смотрите видео

На собрание уже приехали Андрей Герус, Даниил Гетманцев, Елена Шуляк и Александр Дубинский. С последним журналистам удалось пообщаться и он подтвердил, что фракция будет обсуждать рынок земли.

"Я не поддерживаю ее лично в том виде, в котором она сейчас существует, потому что не созданы предохранители для продажи в сторону иностранных инвесторов, у граждан иностранных государств. Я за то, чтобы отправить его (законопроект, – 24 канал) на доработку и все же ввести корректирующие нормы, которые бы обеспечили этот закон от возможных злоупотреблений", – пояснил Дубинский.



На заседание собираются "слуги народа" / Фото 24 канала

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться:

В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

Так, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

Так, купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании. В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.



Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала

Кроме этого, депутаты будут обсуждать возможную дальнейшую судьбу нардепа Богдана Яременко, который недавно попал в громкий секс-скандал.

Что известно о скандале с Яременко?