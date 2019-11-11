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      "Слуги народу" зібрались на закрите засідання: що обговорять

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      "Слуги народу" зібрались на закрите засідання
      "Слуги народу" зібрались на закрите засідання / 24 канал

      У київському бізнес-центрі "Парковий" партія "Слуга народу" збирається на засідання, аби обговорити важливі питання щодо ринку землі.

      За інформацією 24 каналу, під бізнес-центром на депутатів чекають ФОПи, які влаштували акцію проти знищення спрощеної системи оподаткування та касових апаратів. Однак про ринок землі активісти протестувальники нічого не чули.

      До слова: Іноземці зможуть купувати українську землю лише після референдуму, – Зеленський

      Однак про ринок землі активісти протестувальники нічого не чули.

      слуга народу
      Акція протесту біля бізнес-центру "Парковий" / Фото 24 каналу

      слуга народу
      ФОПи виступають проти знищення спрощеної системи оподаткування / Фото 24 каналу

      Очікується, що засідання фракції розпочнеться о 18:30 та в ньому візьме участь Президент України Володимир Зеленський. Однак журналістів туди не впускають. 

      "Слуги народу" зібрались на засідання фракції: дивіться відео

      На зібрання вже приїхали Андрій Герус, Данило Гетьманцев, Олена Шуляк та Олександр Дубніський. З останнім журналістам вдалось поспілкуватись і він підтвердив, що фракція буде обговорювати ринок землі.

      "Я не підтримую її особисто в тому виглядів, в якому вона зараз існує, тому що не створені запобіжники для продажу в бік іноземних інвесторів, в громадян іноземних держав. Я за те, аби відправити його (законопроєкт, – 24 канал) на доопрацювання і все ж ввести корегуючі норми, які б забезпечили цей закон від можливих зловживань", – пояснив Дубінський. 

      слуга народу
      На засідання збираються "слуги народу" / Фото 24 каналу

      Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:

      • В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.
      • В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.
      • Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.
      • Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.

      продавж землі
      Що думають українці про продаж землі / Інфографіка 24 каналу

      Окрім цього, депутати можливу будуть обговорювати подальшу долю нардепа Богдана Яременка, який нещодавно потрапив в гучний секс-скандал. 

      Що відомо про скандал з Яременком?

      • 30 жовтня депутат листувався у парламенті з повіями, запитував їх про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
      • Після того, як журналісти опублікували фото листування "слуги народу", Яременко заявив, що це провокація і звинуватив у всьому ЗМІ.
      • Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбука і написав там вибачення (у сім’ї, фракції та президента).
      • 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.
      • У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арахамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.
      • Врешті ввечері 1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики.
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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Слуга народу Ринок землі Мораторій на продаж землі Оренда землі
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