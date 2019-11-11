"Слуги народу" зібрались на закрите засідання: що обговорять
У київському бізнес-центрі "Парковий" партія "Слуга народу" збирається на засідання, аби обговорити важливі питання щодо ринку землі.
За інформацією 24 каналу, під бізнес-центром на депутатів чекають ФОПи, які влаштували акцію проти знищення спрощеної системи оподаткування та касових апаратів. Однак про ринок землі активісти протестувальники нічого не чули.
До слова: Іноземці зможуть купувати українську землю лише після референдуму, – Зеленський
Однак про ринок землі активісти протестувальники нічого не чули.
Акція протесту біля бізнес-центру "Парковий" / Фото 24 каналу
ФОПи виступають проти знищення спрощеної системи оподаткування / Фото 24 каналу
Очікується, що засідання фракції розпочнеться о 18:30 та в ньому візьме участь Президент України Володимир Зеленський. Однак журналістів туди не впускають.
"Слуги народу" зібрались на засідання фракції: дивіться відео
На зібрання вже приїхали Андрій Герус, Данило Гетьманцев, Олена Шуляк та Олександр Дубніський. З останнім журналістам вдалось поспілкуватись і він підтвердив, що фракція буде обговорювати ринок землі.
"Я не підтримую її особисто в тому виглядів, в якому вона зараз існує, тому що не створені запобіжники для продажу в бік іноземних інвесторів, в громадян іноземних держав. Я за те, аби відправити його (законопроєкт, – 24 канал) на доопрацювання і все ж ввести корегуючі норми, які б забезпечили цей закон від можливих зловживань", – пояснив Дубінський.
На засідання збираються "слуги народу" / Фото 24 каналу
Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:
- В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.
- В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.
- Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.
- Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.
Що думають українці про продаж землі / Інфографіка 24 каналу
Окрім цього, депутати можливу будуть обговорювати подальшу долю нардепа Богдана Яременка, який нещодавно потрапив в гучний секс-скандал.
Що відомо про скандал з Яременком?
- 30 жовтня депутат листувався у парламенті з повіями, запитував їх про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
- Після того, як журналісти опублікували фото листування "слуги народу", Яременко заявив, що це провокація і звинуватив у всьому ЗМІ.
- Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбука і написав там вибачення (у сім’ї, фракції та президента).
- 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.
- У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арахамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.
- Врешті ввечері 1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики.