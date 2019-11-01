Фігурант секс-скандалу Яременко написав заяву на звільнення з посади голови комітету Ради

Депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка застукали за листуванням із повією просто під час робочого дня у стінах парламенту. Розгорівся скандал, наслідком якого наразі стала заява Яременка, у якій він заявив про бажання скласти повноваження голови парламентського Комітету з питань міжнародної політики.

"З метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики від Кримінального кодексу України, і з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складення повноважень голови комітету", – написав Богдан Яременко 1 листопада у своєму фейсбуці.

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Примітно, що Яременко наголосив на тому, що написав таку заяву не просто так: мовляв, через Давида Арахамію йому передали, що "для трьох фракцій буде достатньо, якщо до 19:00 я повідомлю про заяву про відставку особисто в пості у фейсбуці".

І одразу ж депутат пообіцяв, "щоб заспокоїти Давида і три фракції парламенту", розмістити тут же, у фейсбуці, фотокопію своєї заяви – не пізніше 23 години.

Однак оригінал заяви Яременко, за його ж словами, голові ВРУ передасть лише тоді, "коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії "Слуга народу".

Після цього і в цьому ж пості Богдан Яременко привітав Віктора Медведчука та ОПЗЖ, які "змогли все це провернути", ще ж і надто – привітав парламентську більшість "з чуйним і уважним ставленням до колег, з інших фракцій".



Пост Яременка у фейсбуці

Коротко про скандал з Яременком

30 жовтня депутат листувався у парламенті з повіями, запитував їх про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.

Після того, як журналісти опублікували фото листування "слуги народу", Яременко заявив, що це провокація і звинуватив у всьому ЗМІ.

Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбука і написав там вибачення (у сім’ї, фракції та президента).

31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.

У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.

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