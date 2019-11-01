Фигурант секс-скандала Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады

Депутат от "Слуги народа" Богдана Яременко застукали за перепиской с проституткой прямо во время рабочего дня в стенах парламента. Разгорелся скандал, следствием которого сейчас стало заявление Яременко, в которой он заявил о желании сложить полномочия председателя парламентского Комитета по вопросам международной политики.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики от Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", – написал Богдан Яременко 1 ноября во своем фейсбуке.

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Примечательно, что Яременко отметил, что написал такое заявление не просто так: мол, через Давида Арахамия ему передали, что "для трех фракций будет достаточно, если до 19:00 я сообщу о заявлении об отставке лично в посте в фейсбуке".

И сразу же депутат пообещал, "чтобы успокоить Давида и три фракции парламента", разместить здесь же, в фейсбуке, фотокопию своего заявления – не позднее 23 часов.

Однако оригинал заявления Яременко, по его же словам, главе ВРУ передаст только тогда, "когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа".

После этого и в этом же посте Богдан Яременко поздравил Виктора Медведчука и ОПЗЖ, которые "смогли все это провернуть", а к этому ещё – поздравил парламентское большинство "с чутким и внимательным отношением к коллегам, из других фракций".



Пост Яременко в фейсбуке

Коротко о скандале с Яременко

30 октября депутат переписывался в парламенте с проститутками, спрашивал их о стоимости услуг и сколько денег в месяц им нужно.

После того, как журналисты опубликовали фото переписки "слуги народа", Яременко заявил, что это провокация и обвинил во всем СМИ.

Через несколько часов он убрал свой пост о провокациях из Фейсбука и принес там извинения ( семье, фракции и президенту).

31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.

В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арархамия назвал три выхода из ситуации: увольнение его с должности главы комитета, исключение из фракции, лишение Яременко депутатского мандата.

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