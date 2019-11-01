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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Интимная переписка Яременко в Раде: 3 фракции требуют наказать нардепа

      61 Читати новину українською
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / Новое время

      "Европейская Солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" требуют наказания для Богдана Яременко. Этого депутата от "Слуги народа" застукали за перепиской с проституткой в стенах парламента.

      Так с трибуны Верховной Рады с соответствующим обращением от 3 фракций выступил Сергей Рахманин. Он заявил, что авторитету Рады из-за действий, а затем и слов Яременко в свою защиту, был нанесен серьезный ущерб.

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      Поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое с нашей точки зрения, содержало элементы оскорблений в адрес целого законодательного органа и заявлений, которые можно трактовать как угрозы журналистам, являются неприемлемыми и недопустимыми,
      – подчеркнул он.

      Так, по словам Рахманина, "Европейская Солидарность", "Голос" и ОПЗЖ объединились ради того, чтобы поставить перед парламентом вопрос о целесообразности пребывания Яременко на должности главы комитета по вопросам международных связей.

      "Мы считаем, что депутатский корпус, руководство Верховной Рады по достоинству оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы", – добавил нардеп.

      Что известно о скандале с Яременко?

      • Так, 30 октября он переписывался в парламенте с проститутками, спрашивал их о стоимости услуг и сколько денег в месяц им нужно.
      • После того, как журналисты опубликовали фото переписки "слуги народа", Яременко заявил, что это провокация и обвинил во всем СМИ.
      • Через несколько часов он убрал свой сообщение о провокации с фейсбук-страницы. А потом написал там извинения. Просил прощения Яременко у семьи, фракции и президента.
      • Уже 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку. Он пригрозил им ответственностью в виде 3 – 7 лет за решеткой.
      • В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арархамия назвал три выхода из ситуации: увольнение его с должности главы комитета, исключение из фракции, лишение Яременко депутатского мандата.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Партия Голос Секс-скандал Скандал Богдан Яременко
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