Интимная переписка Яременко в Раде: 3 фракции требуют наказать нардепа

"Европейская Солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" требуют наказания для Богдана Яременко. Этого депутата от "Слуги народа" застукали за перепиской с проституткой в стенах парламента.

Так с трибуны Верховной Рады с соответствующим обращением от 3 фракций выступил Сергей Рахманин. Он заявил, что авторитету Рады из-за действий, а затем и слов Яременко в свою защиту, был нанесен серьезный ущерб.

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Поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое с нашей точки зрения, содержало элементы оскорблений в адрес целого законодательного органа и заявлений, которые можно трактовать как угрозы журналистам, являются неприемлемыми и недопустимыми,

– подчеркнул он.

Так, по словам Рахманина, "Европейская Солидарность", "Голос" и ОПЗЖ объединились ради того, чтобы поставить перед парламентом вопрос о целесообразности пребывания Яременко на должности главы комитета по вопросам международных связей.

"Мы считаем, что депутатский корпус, руководство Верховной Рады по достоинству оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы", – добавил нардеп.

Что известно о скандале с Яременко?