Інтимне листування Яременка в Раді: 3 фракції вимагають покарати нардепа

"Європейська Солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" вимагають покарання для Богдана Яременка. Цього депутата від "Слуги народу" застукали за листуванням із повією у стінах парламенту.

Так з трибуни Верховної Ради з відповідним зверненням від 3 фракцій виступив Сергій Рахманін. Він заявив, що авторитету Ради через дії, а потім і слова Яременка у свій захист, було завдано серйозної шкоди.

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Поведінка нашого колеги Богдана Яременка, зокрема його вчорашній виступ, який з нашої точки зору, містив елементи образи на адресу цілого законодавчого органу і заяви, які можна трактувати як погрози журналістам, є неприйнятними і недопустимими,

– наголосив він.

Так, за словами Рахманіна, "Європейська Солідарність", "Голос" і ОПЗЖ об’єдналися заради того, аби поставити перед парламентом питання про доцільність перебування Яременка на посаді глави комітету з питань міжнародних зв’язків.

"Ми вважаємо, що депутатський корпус, керівництво Верховної Ради належним чином оцінять поведінку нашого колеги і зроблять необхідні висновки", – додав нардеп.

Що відомо про скандал з Яременком?