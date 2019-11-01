Інтимне листування Яременка в Раді: 3 фракції вимагають покарати нардепа
"Європейська Солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" вимагають покарання для Богдана Яременка. Цього депутата від "Слуги народу" застукали за листуванням із повією у стінах парламенту.
Так з трибуни Верховної Ради з відповідним зверненням від 3 фракцій виступив Сергій Рахманін. Він заявив, що авторитету Ради через дії, а потім і слова Яременка у свій захист, було завдано серйозної шкоди.
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Поведінка нашого колеги Богдана Яременка, зокрема його вчорашній виступ, який з нашої точки зору, містив елементи образи на адресу цілого законодавчого органу і заяви, які можна трактувати як погрози журналістам, є неприйнятними і недопустимими,
– наголосив він.
Так, за словами Рахманіна, "Європейська Солідарність", "Голос" і ОПЗЖ об’єдналися заради того, аби поставити перед парламентом питання про доцільність перебування Яременка на посаді глави комітету з питань міжнародних зв’язків.
"Ми вважаємо, що депутатський корпус, керівництво Верховної Ради належним чином оцінять поведінку нашого колеги і зроблять необхідні висновки", – додав нардеп.
Що відомо про скандал з Яременком?
- Так, 30 жовтня він листувався у парламенті з повіями, запитував їх про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
- Після того, як журналісти опублікували фото листування "слуги народу", Яременко заявив, що це провокація і звинуватив у всьому ЗМІ.
- Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбук-сторінки. Натомість написав там вибачення. Просив прощення Яременко у сім’ї, фракції та президента.
- Вже 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування. Він пригрозив їм відповідальністю у вигляді 3 – 7 років за ґратами.
- У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвавв три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.