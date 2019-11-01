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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Інтимне листування Яременка в Раді: 3 фракції вимагають покарати нардепа

      128 Читать новость на русском
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / Новое время

      "Європейська Солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" вимагають покарання для Богдана Яременка. Цього депутата від "Слуги народу" застукали за листуванням із повією у стінах парламенту.

      Так з трибуни Верховної Ради з відповідним зверненням від 3 фракцій виступив Сергій Рахманін. Він заявив, що авторитету Ради через дії, а потім і слова Яременка у свій захист, було завдано серйозної шкоди.

      Читайте також: Всі жінки нардепа Яременка: журналісти опублікували ще одну порцію листувань

      Поведінка нашого колеги Богдана Яременка, зокрема його вчорашній виступ, який з нашої точки зору, містив елементи образи на адресу цілого законодавчого органу і заяви, які можна трактувати як погрози журналістам, є неприйнятними і недопустимими,
      – наголосив він.

      Так, за словами Рахманіна, "Європейська Солідарність", "Голос" і ОПЗЖ об’єдналися заради того, аби поставити перед парламентом питання про доцільність перебування Яременка на посаді глави комітету з питань міжнародних зв’язків.

      "Ми вважаємо, що депутатський корпус, керівництво Верховної Ради належним чином оцінять поведінку нашого колеги і зроблять необхідні висновки", – додав нардеп.

      Що відомо про скандал з Яременком?

      • Так, 30 жовтня він листувався у парламенті з повіями, запитував їх про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
      • Після того, як журналісти опублікували фото листування "слуги народу", Яременко заявив, що це провокація і звинуватив у всьому ЗМІ.
      • Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбук-сторінки. Натомість написав там вибачення. Просив прощення Яременко у сім’ї, фракції та президента.
      • Вже 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування. Він пригрозив їм відповідальністю у вигляді 3 – 7 років за ґратами.
      • У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвавв три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Богдан Яременко Скандал Секс-скандал Партія Голос Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Верховна Рада
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