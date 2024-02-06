Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отказался комментировать вероятные причины отставки главнокомандующего Валерия Залужного.
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"Давайте дождемся. Если будут те, или иные действия, тогда мы сможем что-то комментировать, высказывать свою точку зрения", – отметил Алексей Данилов.
По его словам, часто журналисты уделяют слишком много внимания тем событиям и процессам, которые еще не состоялись. Секретарь СНБО иронично отметил, что не надо заблаговременно "выражать возмущение, гадать на картах таро".
"Аппарат СНБО не работает с домыслами, мы работаем только с документами", – подчеркнул Данилов.
При этом он отметил, что "нет в мире ничего вечного".
Что известно о возможной отставке Залужного
- 29 января появилась информация, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уволен по приказу президента Владимира Зеленского. Правда, за считанные часы новость опровергли.
- В то же время аналитики считают, что решение принято и то, когда его объявят лишь вопрос времени.
- В США, как в Пентагоне, так и Белом доме, отметили, что вопрос замены Главкома – внутреннее дело Украины, и американцы не должны в него вмешиваться.