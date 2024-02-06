Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отказался комментировать вероятные причины отставки главнокомандующего Валерия Залужного.

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"Давайте дождемся. Если будут те, или иные действия, тогда мы сможем что-то комментировать, высказывать свою точку зрения", – отметил Алексей Данилов.

По его словам, часто журналисты уделяют слишком много внимания тем событиям и процессам, которые еще не состоялись. Секретарь СНБО иронично отметил, что не надо заблаговременно "выражать возмущение, гадать на картах таро".

"Аппарат СНБО не работает с домыслами, мы работаем только с документами", – подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что "нет в мире ничего вечного".

Что известно о возможной отставке Залужного