Министр иностранных дел сообщил, что дело очень важное для Украины.

Читайте также Буксир "Яны Капу", который захватили россиян в 2018 году, вернулся после ремонта в Одессе – фото

Мы доводим противоправность поведения России в отношении нашей страны, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме,

– отметил глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что дело также является определяющим для мира. Поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей:

является основополагающим принципом и обязанностью;

в соответствии с международным морским правом, должна придерживаться всеми странами;

а его нарушения наказываются.

Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло,

– сказал дипломат.

"Эффективная работа МИД в международных судах – это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву", – добавил министр.

К теме Готов к службе: захваченный Россией катер "Никополь" отремонтировали – фото

Россия захватила три корабля Украины: что известно