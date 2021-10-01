Міністр закордонних справ повідомив, що справа дуже важлива для України.

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Ми доводимо протиправність поведінки Росії щодо нашої держави, незаконність затримання й утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі,

– зазначив глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що справа також є визначальною для світу. Оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів:

є основоположним принципом і обов'язком;

згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами;

а його порушення караються.

Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло,

– сказав дипломат.

"Ефективна робота МЗС у міжнародних судах – це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву", – додав міністр.

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