Міністр закордонних справ повідомив, що справа дуже важлива для України.
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Ми доводимо протиправність поведінки Росії щодо нашої держави, незаконність затримання й утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі,
– зазначив глава МЗС.
Дмитро Кулеба наголосив, що справа також є визначальною для світу. Оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів:
- є основоположним принципом і обов'язком;
- згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами;
- а його порушення караються.
Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло,
– сказав дипломат.
"Ефективна робота МЗС у міжнародних судах – це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву", – додав міністр.
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Росія захопила три кораблі України: що відомо
- Росія 25 листопада 2018 року захопила із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.
- Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити моряків і передати Україні судна.
- У Росії 24 наших військових звинувачували у "незаконному перетині кордону з застосуванням насильства чи загрози його застосування".
- Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною та Росією утримуваних осіб.