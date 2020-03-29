Слушания по делу МН17 в Нидерландах: почему украинские судьи застряли в прошлом

Судебные слушания дела относительно катастрофы начались в марте 2020 года в Нидерландах. Обвинения выдвинуты против троих граждан России – Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко.

Официальное следствие подтвердило, что ракета "Бук", которая сбила самолет MH17 близ Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала Вооруженным силам Российской Федерации. Обвиняемые обеспечили перевозку ракеты с территории России и обратно.

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Конечно, никто из них не прибыл в суд. В украинских реалиях заседание бы, вероятно, отложили. Однако, председательствующий по делу Хендрик Стейнхаус пояснил, что все участники были надлежащим образом уведомлены о времени и месте заседания. Поэтому причин откладывать рассмотрение дела нет.



Рассмотрение дела / Фото afp.com

Стейнхаус также объяснил, как суду удалось вручить всем подозреваемым повестки. Только Пулатову повестку вручили официально через суд в России. Чтобы сообщить другим, пришлось действовать иначе. Им прислали сообщения через емейлы, социальные сети и мессенджеры.

Сергей Дубинский просмотрел сообщение в WhatsApp и прочитал емейл с повесткой. Ему также звонили на мобильный. И хотя тот притворился другим лицом и положил трубку, суд через экспертизу доказал, что на звонок ответил именно Дубинский, сравнив голос с другими записями разговоров обвиняемого.

Сообщения, отправленные в Skype и на e-mail Игоря Гиркина, остались без ответа. По официальному месту регистрации в Москве его не было. Тем не менее, сам Гиркин совершил роковую ошибку. Он дал комментарий российскому агентству ”Интерфакс", что знает о дате и месте суда.



Игорь Гиркин / Фото Зеркало недели

Леониду Харченко смогли сообщить через сеть “Вконтакте”. Он оставил цифровой след, когда открывал сообщение о суде с IP-адреса в Донецке, хотя позже и пытался скрыть его, удалив профиль.

Эти сообщения, по мнению судей, являются достаточными и надлежащими, чтобы считать, что подсудимые знали, где и когда состоится процесс, и сознательно не явились на него. Поэтому судьи начали проводить слушания без их участия.



Кому предъявлены обвинения / Фото censor.net.ua

Украинские суды чаще всего ограничиваются направлением обычных бумажных повесток. Так, даже когда очередная из них возвращается, потому что адресата нет по месту отправления, то не делают ничего, чтобы сообщить другим образом.

Украинская Фемида застряла в прошлом, без социальных сетей, мессенджеров и нормального электронного судопроизводства.

Поэтому Премию "Честь недели" сегодня получает судья Окружного суда Гааги, который председательствует по делу рейса MH17 Хендрик Стейнхаус за мастер-класс для украинских судей относительно того, как можно направлять повестки сторонам, которые не хотят их получать. Надеемся, что примеры по делу MH17 не побоятся применять и украинские судьи.

Это только начало судебного процесса по сбитому Боингу. Поэтому мы будем и дальше внимательно следить за разбирательством. По делу должны заслушать нескольких свидетелей.

Однако их фамилии пока не называют. Ранее следственная группа заявляла о желании допросить гражданина Украины, коллаборациониста Владимира Цемаха.

В 2015 году в интервью Цемах сам рассказал, как его люди сбивали украинские военные самолеты и о том, как он прятал "Бук", из которого был сбит "Боинг 777". В конце июня 2019 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала Цемаха в Снежном.



Владимир Цемах / Фото Delfi

Тогда Шевченковский районный суд Киева разрешил применить меру пресечения, а именно взять его под арест на два месяца. Но уже в сентябре Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под стражи под личное обязательство.

Во время снятия меры пресечения суд должен проверить, есть ли риск укрытия подозреваемого от следствия и суда; уничтожения доказательств; давления на свидетелей или совершения другого уголовного правонарушения.

Очевидно, что все эти риски были, ведь Цемах и ранее скрывался от следствия. Да и ряд экспертов и журналистов заявляли, что Цемаха планируют выдать России в рамках обмена пленных.

Однако судьи апелляционного суда Юрий Слива, Татьяна Фрич, Ольга Юрдыга все равно его отпустили. Хотя в тот же день в похожем деле другого обвиняемого судьи оставили под арестом.

Позже Цемаха все же обменяли. Прокуратура Нидерландов обращалась к России с требованием арестовать его, но в Москве, конечно же, это делать отказались. После чего вскоре Цемах вернулся домой в Снежное. Таким образом решение судей Киевского апелляционного суда позволило Цемаху и дальше скрываться на оккупированной территории.

Более того, ряд экспертов назвали это решение суда сугубо политически мотивированным. Поскольку Цемаха отпустили, чтобы обменять на украинских военнопленных. Так другие коллаборанты получили четкий сигнал, что им не стоит бояться украинских судов или другого наказания.



Катастрофа MH17 / Фото AP

Судьи по этому делу не впервые были привлечены к принятию политически мотивированных решений. Судьи Фрич и Юрдыга были в составе коллегии, которая в декабре 2011 года поддержала приговор о заключении на 7 лет экс-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвиняли в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Европейский парламент и Европейский суд по правам человека назвали осуждение Тимошенко политической расправой и выборочным правосудием.

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А Судья Слива оставила в силе постановление о лишении водительских прав участника Автомайдана. Он якобы не остановился по требованию инспектора ГАИ во время поездки в резиденцию Януковича в Межигорье в декабре 2013 года.

Даже Высший совет правосудия констатировал, что во время рассмотрения этого дела судья нарушила нормы процессуального права. Однако к дисциплинарной ответственности ее не привлекли из-за истечения сроков давности.

Премию "НЕчесть недели" сегодня получают судьи Киевского апелляционного суда Юрий Слива, Татьяна Фрич, Ольга Юрдыга, которые помогли подозреваемому избежать правосудия, чем подыграли государству-агрессору.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.



Все, что нужно знать о сбитии МН17 / Инфографика 24 канал

