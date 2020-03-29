Слухання по справі МН17 в Нідерландах: чому українські судді застрягли в минулому

Судові слухання справи щодо катастрофи почалися в березні 2020 року в Нідерландах. Обвинувачення висунуті проти трьох громадян Росії – Сергія Дубінского, Ігора Гіркіна та Олега Пулатова, а також українця Леоніда Харченка.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета "Бук", яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала Збройним силам Російської Федерації. Обвинувачені забезпечили перевезення ракети з території Росії та назад.

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Звісно ніхто з них не прибув до суду. В українських реаліях засідання б, ймовірно, відклали. Проте, головуючий у справі Хендрік Стейнхаус, пояснив, що всі учасники були належним чином повідомлені про час та місце засідання. Тому причин відкладати розгляд справи немає.



Розгляд справи / Фото afp.com

Стейнхаус також пояснив як суду вдалося вручити усім підозрюваним повістки. Лише Пулатову повістку вручили офіційно через суд в Росії. Щоб повідомити інших довелось діяти інакше. Їм надіслали повідомлення через емейли, соціальні мережі та месенджери.

Сергій Дубінскій переглянув повідомлення у WhatsApp та прочитав емейл із повісткою. Йому також телефонували на мобільний. І хоча той прикинувся іншою особою і поклав слухавку, суд через експертизу довів, що на дзвінок відповів саме Дубінський, порівнявши голос з іншими записами розмов обвинуваченого.

Повідомлення, надіслані на Skype та e-mail Ігора Гіркіна залишилися без відповіді. За офіційним місцем реєстрації в Москві його не було. Проте, сам Гіркін зробив фатальну помилку. Він дав коментар російській агенції “Інтерфакс”, що знає про дату і місце суду.



Ігор Гіркін / Фото Дзеркало тижня

Леоніда Харченка змогли повідомити через мережу “Вконтакте”. Він залишив цифровий слід, коли відкривав повідомлення про суд з IP-адреси в Донецьку, хоча й пізніше намагався приховати його, видаливши профіль.

Ці повідомлення, на думку суддів, є достатніми і належними, щоби вважати, що підсудні знали, де і коли відбудеться процес та свідомо не з'явилися на нього. Тож судді розпочали проводити слухання без їхньої участі.



Кому висунуті обвинувачення / Фото censor.net.ua

Українські суди найчастіше обмежуються направленням звичайних паперових повісток. Так, навіть коли чергова із них повертається, бо адресата немає за місцем відправлення, то не нічого роблять, щоб повідомити іншим чином.

Українська Феміда застрягла в минулому, без соціальних мереж, месенджерів та нормального електронного судочинства.

Тож Премію "Честь тижня" сьогодні отримує суддя Окружного суду Гааги, який головує у справі рейсу MH17 Хендрік Стейнхаус за майстер-клас для українських суддів щодо того, як можна направляти повістки сторонам, які не хочуть їх отримувати. Сподіваємось, що приклади зі справи MH17 не побояться застосовувати й українські судді.

Це тільки початок судового процесу по збитому Боїнгу. Тож ми будемо і далі уважно слідкувати за розглядом. У справі мають заслухати кількох свідків.

Проте їхні прізвища поки не називають. Раніше слідча група заявляла про бажання допитати громадянина України, колаборанта Володимира Цемаха.

У 2015 році в інтервʼю Цемах сам розповів, як його люди збивали українські військові літаки та про те, як він ховав "Бук", з якого був збитий "Боїнг 777". В кінці червня 2019 року Служба безпеки України провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала Цемаха в Сніжному.



Володимир Цемах / Фото Delfi

Тоді Шевченківський районний суд Києва дозволив застосувати запобіжний захід, а саме взяти його під арешт на два місяці. Але вже в вересні Київський апеляційний суд звільнив Цемаха з-під варти під особисте зобовʼязання.

Під час зняття запобіжного заходу суд має перевірити, чи є ризик переховування підозрюваного від слідства та суду; знищення доказів; тиску на свідків чи вчинення іншого кримінального правопорушення.

Очевидно, що всі ці ризики були, адже Цемах і раніше переховувався від слідства. Та й ряд експертів та журналістів заявляли, що Цемаха планують видати Росії у межах обміну полонених.

Проте судді апеляційного суду Юрій Слива, Тетяна Фрич та Ольга Юрдига все одно його відпустили. Хоча того ж дня у схожій справі іншого обвинуваченого судді залишили під арештом.

Пізніше Цемаха таки обміняли. Прокуратура Нідерландів зверталася до Росії з вимогою арештувати його, але в Москві звісно ж це робити відмовились. Після чого невдовзі Цемах повернувся додому в Сніжне. Тож рішення суддів Київського апеляційного суду дозволило Цемаху і далі переховуватися на окупованій території.

Щобільше, ряд експертів назвали це рішення суду суто політично вмотивованим. Оскільки Цемаха, відпустили, щоб обміняти на українських військовополонених. Так інші колаборанти, отримали чіткий сигнал, що їм не варто боятись українських судів чи іншого покарання.



Катастрофа MH17 / Фото AP

Судді у цій справі не вперше були залучені до прийняття політично мотивованих рішень. Судді Фрич та Юрдига були у складі колегії, яка в грудні 2011 року підтримала вирок про ув'язнення на 7 років експрем'єрки Юлії Тимошенко. Її звинувачували у перевищенні повноважень під час укладення газових угод з Росією у 2009 році.

Європейський парламент та Європейський суд з прав людини назвали засудження Тимошенко політичною розправою та вибірковим правосуддям.

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А Суддя Слива залишила в силі постанову про позбавлення водійських прав учасника Автомайдану. Він ніби-то не зупинився на вимогу інспектора ДАІ під час поїздки до резиденції Януковича в Межигір'ї в грудні 2013 року.

Навіть Вища рада правосуддя констатувала, що під час розгляду цієї справи суддя порушила норми процесуального права. Проте до дисциплінарної відповідальності її не притягнули через закінчення строків давності.

Премію "НЕчесть тижня" сьогодні отримують судді Київського апеляційного суду Юрій Слива, Тетяна Фрич та Ольга Юрдига, які допомогли підозрюваному уникнути правосуддя чим підіграли державі-агресору.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.



Все, що треба знати про збиття МН17 / Інфографіка 24 канал

