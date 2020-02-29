Сотні суддів-зрадників отримуватимуть підвищені винагороди: обурливе рішення КСУ

Вже з назви зрозуміло, що судді Конституційного суду мали б захищати Конституцію. Та, на жаль, це не завжди так. Часто в своїх рішення вони захищають інтереси політиків, корупціонерів та олігархів.

В останньому рішенні Конституційний суд став на захист своїх колег-суддів. КСУ розглядав конституційність судової реформи 2016 року і щодо ряду законодавчих норм прийняв негативне рішення.

Зверніть увагу! Підліток виграв суд проти батька, який не відпускав його навчатися за кордон

Суд вирішив, що не можна було ліквідовувати старий Верховний Суд України, а його судді мали бути переведені поза конкурсом у новий Верховний суд. Але найбільше нас вразило рішення КСУ щодо довічного утримання для суддів у відставці.

Дивіться повний випуск "Честь і НЕчесть тижня": відео

В рамках судової реформи у 2016 році було підвищено розмір зарплати та довічного утримання для суддів після виходу у відставку. Але отримувати їх мали лише ті, хто успішно пройде кваліфікаційне оцінювання та ще хоча б три роки пропрацює суддею.

Проте не всі судді захотіли проходити перевірку, зокрема через незадекларовані статки та інші порушення законодавства, які могли стати публічними. Майже дві тисячі суддів пішли у відставку до проходження оцінювання, зокрема й судді старого Верховного суду України.

Це дозволило їм отримувати хоча б якесь грошове забезпечення. Бо у випадку провалу оцінювання вони могли бути звільнені чи навіть покарані за вчинення злочинів. Та Конституційний суд заявив, що всі судді мають однаковий статус, тому і суми довічного утримання для них мають бути однаковими. Незалежно від того, пройшов суддя кваліфікаційне оцінювання чи ні.



Премію "НЕчесть тижня" отримали судді КСУ

Рішення Конституційного Суду ґрунтувалося на доводах Верховного суду України. Судді ВСУ, які оскаржували цю вимогу закону, заявили, що різний рівень зарплати та утримання для суддів порушує їх права, дискримінує одних суддів перед іншими, і звужує гарантії їх незалежності.

Необхідність проходження оцінювання нібито порушує презумпцію невинуватості, а різні виплати – принцип рівності всіх осіб перед законом.

13 із 15 суддів КСУ погодились із такими аргументами. Тож тепер ті дві тисячі суддів, які раніше пішли у відставку, зможуть просити не лише про підвищення розміру утримання, а й компенсації недоплат за минулі роки.

Підвищені винагороди будуть отримувати і сотні суддів-зрадників, які розглядають справи від імені так званих "ЛНР", "ДНР" та Російської федерації. Адже багатьох із них Вища рада правосуддя не звільнила, а відправила у відставку.

Розмір такого утримання для них може сягати сотень тисяч гривень на місяць наших з вами податків. Це рішення КСУ може спровокувати ще більший кадровий голод в судах. Тепер суддям більше не треба проходити кваліфікаційне оцінювання та очікувати три роки після цього, щоб вийти у відставку з підвищеним розміром довічного грошового забезпечення.

Цікаво! Чоловік поскаржився на незаконне звільнення та заборгованість: неочікуване рішення суддів

Тож сотні із них вже зараз можуть піти у відставку. Швидко набрати нових буде неможливо, адже кваліфікаційна комісія суддів зараз не працює. У результаті справи в судах будуть розглядатись ще довше.

Премію "НЕчесть тижня" за збільшення довічного утримання суддям, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, отримують 13 суддів Конституційного суду України, які голосували за це рішення.

Честь тижня

Один із суддів не погодився з позицією свої колег. Сергій Головатий заявив, що презумпція невинуватості застосовується лише у кримінальному праві, де ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Але на інші процеси цей принцип не поширюється.

Так само рівність у правах гарантується лише для фізичних осіб, але не для посадовців. Їх заробітна плата і довічне грошове утримання може і має відрізнятись залежно від різних факторів.Судді уже багато років отримують різні зарплати залежно від вислуги років, наявності наукового ступеня чи доступу до державної таємниці. Але ніхто із них не оскаржує ці доплати.

Головатий навів як приклад розмір стипендій для студентів та винагороду науковців, які залежить від рівня їх знань та професійної кваліфікації.

Загалом суддя не побачив жодних підстав для того щоб вважати підвищення розміру грошового утримання для суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання неконституційним. Тож не погодився з рішенням свої колег.



Премію "Честь тижня" отримав суддя Сергій Головатий

Премію "Честь тижня" за розбіжну думку щодо виплати суддівської винагороди отримує суддя Конституційного суду України Сергій Головатий. До речі, суддя вже отримував від нас визнання у 2019 році, коли висловився проти скасування статті про незаконне збагачення.

Тоді він заявив, що норма не порушує презумпцію невинуватості, як думають нардепи та інші судді. З позицією судді були згодні міжнародні партнери України — країни Великої сімки, Світовий банк та Антикорупційна ініціатива ЄС.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.