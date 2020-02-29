Сотни судей-предателей будут получать повышенные вознаграждения: возмутительное решение КСУ

Уже из названия понятно, что судьи Конституционного суда должны защищать Конституцию. Но, к сожалению, это не всегда так. Часто в своих решения они защищают интересы политиков, коррупционеров и олигархов.

В последнем решении Конституционный суд встал на защиту своих коллег-судей. КСУ рассматривал конституционность судебной реформы 2016 года и по ряду законодательных норм принял отрицательное решение.

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Суд решил, что нельзя было ликвидировать старый Верховный Суд Украины, а его судьи должны быть переведены вне конкурса в новый Верховный суд. Но больше всего нас поразило решение КСУ относительно пожизненного содержания для судей в отставке.

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В рамках судебной реформы в 2016 году был повышен размер зарплаты и пожизненного содержания для судей после выхода в отставку. Но получать их должны были только те, кто успешно пройдет квалификационные оценки и еще хотя бы три года проработает судьей.

Однако не все судьи захотели проходить проверку, в том числе из-за незадекларированных доходов и других нарушений законодательства, которые могли стать публичными. Почти две тысячи судей ушли в отставку до прохождения оценки, в том числе и судьи старого Верховного суда Украины.

Это позволило им получать хоть какое-то денежное обеспечение. Поскольку в случае провала оценки они могли быть уволены или даже наказаны за совершение преступлений. И Конституционный суд заявил, что все судьи имеют одинаковый статус, поэтому и суммы пожизненного содержания для них должны быть одинаковыми. Независимо от того, прошел судья квалификационное оценивание или нет.



Премию "НЕчесть недели" получили судьи КСУ

Решение Конституционного Суда основывалось на доводах Верховного суда Украины. Судьи ВСУ, которые оспаривали это требование закона, заявили, что разный уровень зарплаты и содержания для судей нарушает их права, дискриминирует одних судей перед другими, и сужает гарантии их независимости.

Необходимость прохождения оценивания якобы нарушает презумпцию невиновности, а различные выплаты – принцип равенства всех лиц перед законом.

13 из 15 судей КСУ согласились с такими доводами. И теперь те две тысячи судей, которые ранее ушли в отставку, смогут просить не только о повышении размера содержания, но и компенсации недоплат за прошлые годы.

Повышенные вознаграждения будут получать и сотни судей-предателей, которые рассматривают дела от имени так называемых "ЛНР", "ДНР" и Российской Федерации. Ведь многих из них Высший совет правосудия не уволил, а отправил в отставку.

Размер такого содержания для них может достигать сотен тысяч гривен в месяц наших с вами налогов. Это решение КСУ может спровоцировать еще больший кадровый голод в судах. Теперь судьям больше не надо проходить квалификационное оценки и ожидать три года после этого, чтобы выйти в отставку с повышенным размером пожизненного денежного обеспечения.

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Поэтому сотни из них уже сейчас могут уйти в отставку. Быстро набрать новых будет невозможно, ведь квалификационная комиссия судей сейчас не работает. В результате дела в судах будут рассматриваться еще дольше.

Премию "НЕчесть недели" за увеличение пожизненного содержания судьям, которые не прошли квалификационные оценки, получают 13 судей Конституционного суда Украины, которые голосовали за это решение.

Честь недели

Один из судей не согласился с позицией своих коллег. Сергей Головатый заявил, что презумпция невиновности применяется только в уголовном праве, где никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Но на другие процессы этот принцип не распространяется.

Так же равенство в правах гарантируется только для физических лиц, но не для чиновников. Их заработная плата и пожизненное денежное содержание может и должны отличаться в зависимости от различных факторов. Судьи уже много лет получают разные зарплаты в зависимости от выслуги лет, наличия ученой степени или доступа к государственной тайне. Но никто из них не оспаривает эти доплаты.

Головатый привел в пример размер стипендий для студентов и вознаграждение ученых, которое зависит от уровня их знаний и профессиональной квалификации.

В общем судья не увидел никаких оснований для того, чтобы считать повышение размера денежного содержания для судей, которые прошли квалификационное оценивание неконституционным. Поэтому не согласился с решением своих коллег.



Премию "Честь недели" получил судья Сергей Головатый

Премию "Честь недели" за непохожесть мнения относительно выплаты судейского вознаграждения получает судья Конституционного суда Украины Сергей Головатый. Кстати, судья уже получал от нас признание в 2019 году, когда высказался против отмены статьи о незаконном обогащении.

Тогда он заявил, что норма не нарушает презумпцию невиновности, как полагают нардепы и другие судьи. С позицией судьи были согласны международные партнеры Украины – страны Большой семерки, Всемирный банк и Антикоррупционная инициатива ЕС.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.