За последние 5 лет более 130 человек загадочным образом получили травмы головы. Началось все со случая с сотрудниками ЦРУ на Кубе, которым стало плохо.
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Атаки на дипломатов и рабочих ЦРУ
Сотрудники ЦРУ, работавшие в столице Кубы Гаване, в 2016 году заболели и сообщили, что испытывают головокружение, тошноту и головную боль. Позже подобное начало происходить в Гуанчжоу в Китае.
Администрация Трампа утверждала, что в результате внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Тогда в американских изданиях атаки назвали "акустическими".
Так, власти США возложили ответственность на Кубу за эти инциденты. Из-за таких событий в сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем выступили с требованием к Кубе сократить численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.
Количество дел в ЦРУ, Государственном департаменте, Министерстве обороны и в других местах вызвало беспокойство у администрации Байдена. Сперва публично подтвержденные случаи были сосредоточены в Китае и на Кубе и насчитывали около 60. Новые экспертизы добавляют к этому делу случаи из Европы и других стран Азии. Теперь их более 130.
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Вероятная причастность России
В одном случае в 2019 году, о котором ранее не сообщалось, военный за рубежом выехал на авто на перекресток. Затем ему стало плохо и его одолела тошнота и головная боль. Его 2-летний сын, сидевший на заднем сиденье, начал плакать. После того, как офицер отъехал от перекрестка, его тошнота прекратилась, и ребенок перестал плакать.
Некоторые представители Пентагона считают, что за этим делом стоит российское агентство военной разведки ГРУ. Появились доказательства, указывающие на Россию и в других случаях, впрочем, спецслужбы не пришли к единодушному выводу о вине Кремля. Москва неоднократно отрицала свою причастность.
Сейчас мы не имеем окончательной информации о причине этих инцидентов, и спорить преждевременно и безответственно,
– сказала представитель Офиса директора Национальной разведки Аманда Шоч.
Воздействие микроволн
Некоторые страдали длительными травмами головного мозга, включая изнурительные головные боли. По данным Совета национальной безопасности, в этих эпизодах принимают участие лица, которые переживают "сенсорные явления", такие как звук, давление или жара, а также физические симптомы, такие как внезапное головокружение, тошнота и боль в голове или шее, или такие, что сопровождаются ими.
В отчете, опубликованном в декабре, Национальная академия наук заявила, что повлекло подобные телесные повреждения микроволновое оружие.
Сейчас Совет национальной безопасности США начал проверку разведывательных данных. Служащие стремятся выявить, не произошло ли за этот период и других подобных инцидентов.
Что сообщали о дипломатах на Кубе ранее
- Исследования мозга 40 сотрудников посольства США на Кубе в 2019 году показало видимые различия с контрольной группой.
- Это те работники, которые заявляли об "акустических атаках".
- Утверждение о том, что эти дипломаты подверглись звуковой атаке, сначала вызвали скепсис и улыбки во многих странах мира.
- Впрочем, снимки мозга работников посольств показывают, что они действительно столкнулись с каким-то мощным воздействием.