За последние 5 лет более 130 человек загадочным образом получили травмы головы. Началось все со случая с сотрудниками ЦРУ на Кубе, которым стало плохо.

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Атаки на дипломатов и рабочих ЦРУ

Сотрудники ЦРУ, работавшие в столице Кубы Гаване, в 2016 году заболели и сообщили, что испытывают головокружение, тошноту и головную боль. Позже подобное начало происходить в Гуанчжоу в Китае.

Администрация Трампа утверждала, что в результате внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Тогда в американских изданиях атаки назвали "акустическими".

Так, власти США возложили ответственность на Кубу за эти инциденты. Из-за таких событий в сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем выступили с требованием к Кубе сократить численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Количество дел в ЦРУ, Государственном департаменте, Министерстве обороны и в других местах вызвало беспокойство у администрации Байдена. Сперва публично подтвержденные случаи были сосредоточены в Китае и на Кубе и насчитывали около 60. Новые экспертизы добавляют к этому делу случаи из Европы и других стран Азии. Теперь их более 130.

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Вероятная причастность России

В одном случае в 2019 году, о котором ранее не сообщалось, военный за рубежом выехал на авто на перекресток. Затем ему стало плохо и его одолела тошнота и головная боль. Его 2-летний сын, сидевший на заднем сиденье, начал плакать. После того, как офицер отъехал от перекрестка, его тошнота прекратилась, и ребенок перестал плакать.

Некоторые представители Пентагона считают, что за этим делом стоит российское агентство военной разведки ГРУ. Появились доказательства, указывающие на Россию и в других случаях, впрочем, спецслужбы не пришли к единодушному выводу о вине Кремля. Москва неоднократно отрицала свою причастность.

Сейчас мы не имеем окончательной информации о причине этих инцидентов, и спорить преждевременно и безответственно,

– сказала представитель Офиса директора Национальной разведки Аманда Шоч.

Воздействие микроволн

Некоторые страдали длительными травмами головного мозга, включая изнурительные головные боли. По данным Совета национальной безопасности, в этих эпизодах принимают участие лица, которые переживают "сенсорные явления", такие как звук, давление или жара, а также физические симптомы, такие как внезапное головокружение, тошнота и боль в голове или шее, или такие, что сопровождаются ими.

В отчете, опубликованном в декабре, Национальная академия наук заявила, что повлекло подобные телесные повреждения микроволновое оружие.

Сейчас Совет национальной безопасности США начал проверку разведывательных данных. Служащие стремятся выявить, не произошло ли за этот период и других подобных инцидентов.

Что сообщали о дипломатах на Кубе ранее