Адміністрація Байдена розпочала розслідування епізодів, в яких шпигуни, дипломати, солдати та інші працівники держслужби отримували травми головного мозку. У Пентагоні припускають: до атак може бути причетна Росія, а спосіб втручання – мікрохвилі.

За останні 5 років понад 130 осіб загадковим чином отримали травми голови. Почалося усе з випадку зі співробітниками ЦРУ на Кубі, яким стало зле.

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Атаки на дипломатів і робітників ЦРУ

Співробітники ЦРУ, які працювали у столиці Куби Гавані, в 2016 році захворіли і повідомили, що відчувають запаморочення, нудоту та головний біль. Пізніше подібне почало відбуватися в Гуанчжоу у Китаї.

Адміністрація Трампа стверджувала, що в результаті зовнішнього впливу в Гавані з листопада 2016 року постраждали понад 40 американських дипломатів. Тоді в американських виданнях атаки назвали "акустичними".

Так, влада США поклала відповідальність на Кубу за ці інциденти. Через такі події у вересні 2017 року США відкликали на батьківщину 60% співробітників свого посольства в Гавані, а потім виступили з вимогою до Куби скоротити чисельність її дипломатичної місії у Вашингтоні.

Кількість справ у ЦРУ, Державному департаменті, Міністерстві оборони та в інших місцях викликало занепокоєння в адміністрації Байдена. Спершу публічно підтверджені випадки були зосереджені в Китаї та на Кубі і налічували близько 60. Нові експертизи додають до цієї справи випадки з Європи та інших країн Азії. Тепер їх понад 130.

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Ймовірна причетність Росії

В одному випадку в 2019 році, про який раніше не повідомлялося, військовий за кордоном виїхав на авто на перехрестя. Відтак йому стало зле і його здолала нудота та головний біль. Його 2-річний син, який сидів на задньому сидінні, почав плакати. Після того, як офіцер від'їхав від перехрестя, його нудота припинилася, і дитина перестала плакати.

Деякі представники Пентагону вважають, що за цією справою стоїть російське агентство військової розвідки ГРУ. З'явилися докази, які вказують на Росію і в інших випадках, втім спецслужби не дійшли одностайного висновку про вину Кремля. Москва неодноразово заперечувала свою причетність.

Наразі ми не маємо остаточної інформації про причину цих інцидентів, і сперечатися передчасно і безвідповідально,

– сказала речниця Офісу директора Національної розвідки Аманда Шоч.

Вплив мікрохвиль

Деякі страждали на тривалі травми головного мозку, включаючи виснажливі головні болі. За даними Ради національної безпеки, в цих епізодах беруть участь особи, які переживають "сенсорні явища", такі як звук, тиск чи спека, а також фізичні симптоми, такі як раптово запаморочення, нудота та біль у голові чи шиї, або такі, що супроводжуються ними.

У звіті, опублікованому в грудні, Національна академія наук заявила, що спричинила подібні тілесні ушкодження мікрохвильова зброя.

Наразі Рада національної безпеки США розпочала перевірку розвідувальних даних. Службовці прагнуть виявити, чи не сталося за окреслений період й інших подібних інцидентів.

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