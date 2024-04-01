По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение России и военные преступления российских оккупантов.
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Среди новых задокументированных преступлений пропагандистки есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.
Фигурантка регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном телеграм-канале и в эфирах российских телеканалов,
– говорится в сообщении СБУ.
Речь идет прежде всего об участии Симоньян в телевизионной передаче еще одного вражеского пропагандиста – Владимира Соловьева. Там она активно агитировала за продолжение атак по гражданской инфраструктуре Украины.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о подозрении сразу по четырем статьям: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии России.
Суммарно ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Российские пропагандисты угрожали Европе
- Пропагандисты "слили" в сеть запись разговора немецких офицеров о ракетах Taurus. Они говорили о том, что для уничтожения Крымского моста нужно около 20 ракет. Также говорится, что мост очень длинный, а украинцев надо подготовить. К учениям могли бы привлечь британцев.
- После этого оккупанты прибегли к угрозам. Маргарита Симоньян, которая опубликовала этот разговор, отметила, что Россия готова дать ответ. Она апеллировала к событиям Второй мировой и пообещала "напомнить Германии, чем завершилась бомбардировка российских мостов в прошлый раз". В конце пропагандистка призвала Берлин отреагировать немедленно, потому что якобы неизвестно, что будет завтра.
- "Слитый" разговор не обошел вниманием Дмитрий Медведев. Он собрал все свои абсурдные мысли в один текст, который обнародовал в телеграмме. Бывший президент России убеждал, что якобы немецкие военные так хотят воевать, что "их хлебом не корми – дай поиграть в войну". Канцлера Шольца он назвал "ливерным и миролюбивым". А закончил сообщение тем, что Германия якобы готовится воевать с Россией.