За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення Росії та воєнні злочини російських окупантів.

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Серед нових задокументованих злочинів пропагандистки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів на власному телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Йдеться передусім про участь Симоньян у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Владіміра Соловйова. Там вона активно агітувала за продовження атак по цивільній інфраструктурі України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру одразу за чотирма статтями: про геноцид, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії Росії.

Зверніть увагу! Це вже не перша підозра для Маргарити Симоньян. У березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що український суд дозволив арештувати Симоньян та доставити для обрання запобіжного заходу.

Сумарно їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

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