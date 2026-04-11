Может ли простой человек попасть на службу в полицию: в МВД объяснили, что для этого нужно

В Украине попасть на службу в полицию может практически каждый желающий. Для этого нужно пройти конкурсный отбор и соответствовать установленным требованиям.

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказало 24 Каналу, что нужно для того, чтобы попасть на службу в Национальную полицию Украины и какие нормативы необходимо пройти.

Кто из украинцев может попасть на службу в полицию?

В МВД отметили, что отбор лиц на должность полицейского осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции" и Типичного порядка проведения конкурса на службу в полицию и/или занятие вакантной должности, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Украины.

Согласно закону, на службу в полицию могут принять граждан Украины в возрасте от 18 лет, которые:

имеют полное общее среднее образование;

владеют украинским языком в соответствии с уровнем, определенного Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного";

независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения и места жительства.

Обратите внимание! С открытыми конкурсами на вакансии в Национальной полиции Украины, условиями участия и требованиями к кандидатам можно ознакомиться на вебсайте НПУ "Система отбора кадров" – по ссылке.

На сайте также предусмотрена возможность заполнения анкеты кандидата. Перечень областей и должностей, на которые объявлен конкурс, систематически обновляется.

Что нужно для того, чтобы стать полицейским?

Согласно Типичному порядку, отбор кандидатов на службу в полицию охватывает следующие этапы:

тестирование на знание законодательной базы (профессиональный тест) и общих способностей и навыков (тест общих навыков);

тестирование личностных характеристик (психологический тест);

проверку уровня физической подготовленности;

собеседование.

Согласно документу, кандидаты, которые по результатам тестирования (кроме психологического теста) набрали менее 25 баллов, к следующим этапам конкурса не допускаются.

Проверка уровня физической подготовленности кандидатов проводится в соответствии с Положением по организации проверки уровня физической подготовленности кандидатов к поступлению на службу в Национальную полицию Украины.

Уровень физической подготовленности определяется путем тестирования основных физических качеств (силы, выносливости, скорости, гибкости и ловкости). Физически подготовленным к службе считается кандидат, который выполнил все предусмотренные упражнения с оценкой не ниже чем "удовлетворительно", – отметили в Министерстве внутренних дел.

Перед проверкой уровня физической подготовленности кандидат в обязательном порядке проходит медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию физического и психического здоровья. Во время медицинского осмотра проводится психофизиологическое обследование кандидата.

