Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіло 24 Каналу, що потрібно для того, аби потрапити до служби у Національну поліцію України та які нормативи необхідно пройти.

Хто з українців може потрапити на службу в поліцію?

У МВС зазначили, що добір осіб на посаду поліцейського здійснюється на конкурсній основі відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" та Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до закону, на службу в поліцію можуть прийняти громадян України віком від 18 років, які:

мають повну загальну середню освіту;

володіють українською мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану та місця проживання.

Зверніть увагу! З відкритими конкурсами на вакансії в Національній поліції України, умовами участі та вимогами до кандидатів можна ознайомитися на вебсайті НПУ "Система відбору кадрів" – за посиланням.

На сайті також передбачена можливість заповнення анкети кандидата. Перелік областей та посад, на які оголошено конкурс, систематично оновлюється.

Що потрібно для того, аби стати поліцейським?

Відповідно до Типового порядку, добір кандидатів на службу до поліції охоплює такі етапи:

тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та загальних здібностей і навичок (тест загальних навичок);

тестування особистісних характеристик (психологічний тест);

перевірку рівня фізичної підготовленості;

співбесіду.

Згідно з документом, кандидати, які за результатами тестування (крім психологічного тесту) набрали менше ніж 25 балів, до наступних етапів конкурсу не допускаються.

Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів проводиться відповідно до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України.

Рівень фізичної підготовленості визначається шляхом тестування основних фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості, гнучкості та спритності). Фізично підготовленим до служби вважається кандидат, який виконав усі передбачені вправи з оцінкою не нижче ніж "задовільно", – зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.

Перед перевіркою рівня фізичної підготовленості кандидат в обов'язковому порядку проходить медичний огляд для визначення придатності за станом фізичного та психічного здоров'я. Під час медичного огляду проводиться психофізіологічне обстеження кандидата.

