В частности, это предполагает его 23 статья. Однако глава профсоюза "Украинский независимый фонд юристов", глава АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассказал, что часто этого не придерживаются.
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Кто может служить по месту жительства
Закон предусматривает, что определенные категории лиц могут проходить службу только по собственному желанию и только по месту жительства. Речь идет о:
- многодетных родителях;
- родителях детей с инвалидностью;
- лицах с инвалидностью.
Часто этого не соблюдают. Например, такой человек прописан во Львовской области, воюет под Славянском в Донецкой области,
– рассказал Ростислав Кравец.
Он объяснил, что человек, имеющий такое желание, может:
- обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован;
- тогда его обязаны перевести.
Весенняя мобилизация в Украине
- В феврале Верховная Рада Украины проголосовала за продление мобилизации и военного стана до 20 мая 2023 года. То есть, общая мобилизация в Украине не прекращалась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что количество мобилизованных в 2023 году тайна, ведь составляет большую ценность для врага. Однако специалист рассказал, что мобилизация происходит по территориальному принципу – каждый регион имеет определенный план по мобилизованным.
- Кроме того, некоторые мобилизованные по месту работы могут получить бронь. Более того, некоторые даже могут выезжать за границу. Подробнее о правилах выезда забронированных лиц – читайте за ссылкой.