В частности, это предполагает его 23 статья. Однако глава профсоюза "Украинский независимый фонд юристов", глава АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассказал, что часто этого не придерживаются.

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Кто может служить по месту жительства

Закон предусматривает, что определенные категории лиц могут проходить службу только по собственному желанию и только по месту жительства. Речь идет о:

  • многодетных родителях;
  • родителях детей с инвалидностью;
  • лицах с инвалидностью.

Часто этого не соблюдают. Например, такой человек прописан во Львовской области, воюет под Славянском в Донецкой области,
– рассказал Ростислав Кравец.

Он объяснил, что человек, имеющий такое желание, может:

  • обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован;
  • тогда его обязаны перевести.

Весенняя мобилизация в Украине

  • В феврале Верховная Рада Украины проголосовала за продление мобилизации и военного стана до 20 мая 2023 года. То есть, общая мобилизация в Украине не прекращалась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что количество мобилизованных в 2023 году тайна, ведь составляет большую ценность для врага. Однако специалист рассказал, что мобилизация происходит по территориальному принципу – каждый регион имеет определенный план по мобилизованным.
  • Кроме того, некоторые мобилизованные по месту работы могут получить бронь. Более того, некоторые даже могут выезжать за границу. Подробнее о правилах выезда забронированных лиц – читайте за ссылкой.