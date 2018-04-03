Служебный пес мгновенно нашел пропавшего мальчика в Краматорске

Пропавшего ночью 12-летнего мальчика в Краматорске нашел служебный пес за полчаса. Подросток скрывался у товарища после конфликта с отчимом.

Об этом сообщает полиция. Найти ребенка в многотысячном городе удалось с помощью кинолога и его лабрадора по кличке Гера.

Читайте также: Мать объявила в розыск сына, который прятался дома за кроватью

Лабрадор вела правоохранителей по темноте, полагаясь только на острый нюх, полтора километра. Мальчика нашли примерно за полчаса.



Сложность была в том, что мы сначала не знали, где искать ребенка – город большой. Собака прошла по следам запаха следов и указала на дом, в котором, как стало известно позже, и находился мальчик,

– рассказал инспектор-кинолог полиции Хмельницкой области Олег Мороз.

Мальчик пришел к другу и просидел у него под кроватью, пока родные и полиция ночью искали его по всему городу.

С женщиной и ее сыном правоохранители провели беседу, объяснив ему, как опасно оставаться без присмотра взрослых на улице.

К слову, двое мужчин в Киеве обокрали таксиста и скрылись. Через полчаса их задержали по месту жительства: след взял четвероногий помощник правоохранителей, который привел их в квартиру злоумышленников.