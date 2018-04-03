08:35
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
6°C
9°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
  • пятница
    14°C 6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Служебный пес мгновенно нашел пропавшего мальчика в Краматорске

23 Читати новину українською
Лаборадор Гера нашла мальчика
Лаборадор Гера нашла мальчика / Фото из открытых источников

Пропавшего ночью 12-летнего мальчика в Краматорске нашел служебный пес за полчаса. Подросток скрывался у товарища после конфликта с отчимом.

Об этом сообщает полиция. Найти ребенка в многотысячном городе удалось с помощью кинолога и его лабрадора по кличке Гера.

Читайте также: Мать объявила в розыск сына, который прятался дома за кроватью

Лабрадор вела правоохранителей по темноте, полагаясь только на острый нюх, полтора километра. Мальчика нашли примерно за полчаса.

Сложность была в том, что мы сначала не знали, где искать ребенка – город большой. Собака прошла по следам запаха следов и указала на дом, в котором, как стало известно позже, и находился мальчик,
– рассказал инспектор-кинолог полиции Хмельницкой области Олег Мороз.

Мальчик пришел к другу и просидел у него под кроватью, пока родные и полиция ночью искали его по всему городу.

С женщиной и ее сыном правоохранители провели беседу, объяснив ему, как опасно оставаться без присмотра взрослых на улице.

К слову, двое мужчин в Киеве обокрали таксиста и скрылись. Через полчаса их задержали по месту жительства: след взял четвероногий помощник правоохранителей, который привел их в квартиру злоумышленников.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Полиция мир животных Новости Краматорска
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
сегодня, 08:13 Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
130
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 апреля, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 50
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 апреля, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1507
Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
2 апреля, 21:00 Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
Олена Булан 6749
Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
2 апреля, 20:11 Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
Тетяна Бучок 162
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук