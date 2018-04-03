Службовий пес блискавично знайшов зниклого хлопчика у Краматорську

Зниклого вночі 12-річного хлопчика у Краматорську знайшов службовий пес за півгодини. Він переховувався у товариша після конфлікту з вітчимом.

Про це інформує поліція. Виявити слід дитини у багатотисячному місті вдалося за допомоги кінолога та його лабрадора на прізвисько Гера.

Читайте також: Мати оголосила в розшук сина, який ховався вдома за ліжком

Лабрадор вела правоохоронців по темряві, покладаючись лише на гострий нюх, півтора кілометра. Хлопчика знайшли приблизно за півгодини.

Складність була у тому, що ми спочатку не знали, де шукати дитину – місто велике. Собака пройшла за запаховим слідом та вказала на будинок, в якому, як стало відомо пізніше, й перебував хлопчик,

– розповів інспектор-кінолог поліції Хмельницької області Олег Мороз.

Хлопчик прийшов до друга та просидів у нього під ліжком, поки рідні та поліція вночі шукали його по всьому місту.



З жінкою та її сином правоохоронці провели бесіду, пояснивши йому, як небезпечно залишатись без нагляду дорослих на вулиці.

До слова, двоє чоловіків у Києві обікрали таксиста і втекли. За півгодини їх затримали за місцем проживання: слід взяв чотирилапий помічник правоохоронців, який привів їх до квартири зловмисників.