Слышны взрывы, сирены, на АЗС очереди: какая ситуация в Херсоне
24 февраля 2022 , 07:54Читати новину українською
Россия утром 24 февраля начала обстрел по крупным городам Украины, в частности Херсоне. Там слышны взрывы, но ситуация спокойная.
Херсонская областная государственная администрация объявила сигнал воздушной тревоги.
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Я проснулась в 6 утра и услышала, как что-то грохнуло. Кажется, в районе аэропорта. Через некоторое время снова взрыв. Сработала сигнализация автомобилей,
– рассказала горожанка Анастасия.
В то же время в социальных сетях пользователи пишут, что на АЗС начались очереди.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
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