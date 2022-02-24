Слышны взрывы, сирены, на АЗС очереди: какая ситуация в Херсоне

Россия утром 24 февраля начала обстрел по крупным городам Украины, в частности Херсоне. Там слышны взрывы, но ситуация спокойная.

Херсонская областная государственная администрация объявила сигнал воздушной тревоги.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий

Я проснулась в 6 утра и услышала, как что-то грохнуло. Кажется, в районе аэропорта. Через некоторое время снова взрыв. Сработала сигнализация автомобилей,

– рассказала горожанка Анастасия.

В то же время в социальных сетях пользователи пишут, что на АЗС начались очереди.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.