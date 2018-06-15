Смакуют, как в России: ЧМ-2018 в Германии рекламируют украинскими конфетами

В немецких магазинах в наборе с матрешками и рекламой Чемпионата мира по футболу 2018 в России продают украинские конфеты.

Сладкие наборы "Матрешка-сюрприз" в цветах российского флага можно отыскать в магазинах ФРГ, передает DW.

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Однако внутри сладости отнюдь не русские и даже не немецкие – внутри конфеты украинского производителя "АВК".

На подарочных пакетах еще и гордо красуется надпись "Смакуют, как в России..."

В украинской компании подтвердили, что они действительно поставляют продукцию в Германию, однако заверили, что до рекламы России и ЧМ-2018, который там начался, отношения не имеют.