Смакують, як в Росії: ЧС-2018 у Німеччині рекламують українськими цукерками

У німецьких магазинах у наборі з матрьошками та рекламою Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії продають українські цукерки.

Солодкі набори "Матрьошка-сюрприз" в кольорах російського прапора можна відшукати в магазинах ФРН, інформує DW.

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Проте всередині солодощі аж ніяк не російські і навіть не німецькі – всередині цукерки українського виробника "АВК".

На подарункових пакунках ще й гордо красується напис "Смакують, як у Росії..."

В українській компанії підтвердили, що вони дійсно постачають продукцію у Німеччину, проте запевнили, що до реклами Росії та ЧС-2018, який там розпочався, стосунку не мають.