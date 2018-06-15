17:55
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Смакують, як в Росії: ЧС-2018 у Німеччині рекламують українськими цукерками

316 Читать новость на русском
У Німеччині українськими цукерками рекламують ЧС-2018 у Росії
У Німеччині українськими цукерками рекламують ЧС-2018 у Росії / Кадр з відео

У німецьких магазинах у наборі з матрьошками та рекламою Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії продають українські цукерки.

Солодкі набори "Матрьошка-сюрприз" в кольорах російського прапора можна відшукати в магазинах ФРН, інформує DW.

Читайте також: У Москві біля стадіону, де відбулось відкриття ЧС-2018, вивісили банер на підтримку Сенцова

Проте всередині солодощі аж ніяк не російські і навіть не німецькі – всередині цукерки українського виробника "АВК".

На подарункових пакунках ще й гордо красується напис "Смакують, як у Росії..."

В українській компанії підтвердили, що вони дійсно постачають продукцію у Німеччину, проте запевнили, що до реклами Росії та ЧС-2018, який там розпочався, стосунку не мають.

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Російська пропаганда Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сьогодні, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 815
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сьогодні, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 441
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сьогодні, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 956
Покупці проти шахраїв: як відстояти свої права у продавців та сервісів
сьогодні, 14:01 Покупці проти шахраїв: як відстояти свої права у продавців та сервісів
Яніна Ткачук 1936
Ми дали гарного копняка Росії, – автор резонансних антиросійських плакатів до ЧС-2018
сьогодні, 13:30 Ми дали гарного копняка Росії, – автор резонансних антиросійських плакатів до ЧС-2018
Катерина Петренко 5049
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук