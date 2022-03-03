В Смеле два местных чиновника планировали перейти на сторону России

3 марта 2022 , 12:18
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Источник:

СБУ

СБУ уличила предателей среди чиновников в Смеле Черкасской области. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Двое чиновников хотели перейти на сторону России. Они планировали помогать оккупантам. 

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К счастью, предателей разоблачили сотрудники Службы безопасности.

Государственная измена – одно из самых тяжких преступлений. И каждый предатель будет наказан,
– отметили в СБУ.

Сейчас по этому делу идет следствие.

 

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Автор: Софія Мінджоса