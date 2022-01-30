Это сделали, чтобы остановить запугивание Вильнюса. Внутри самого ЕС идут дискуссии по вопросу того, как именно вести политику с Китаем. Ведь Поднебесная – один из крупнейших торговых партнеров всего Евросоюза.

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Но даже несмотря на это, ЕС все же смог проявить единство в вопросе защиты одного из своих государств-членов.

Когда Китай обозлился на Литву

Напомню, что Китай обозлился на Литву после того, как Вильнюс решил открыть первое в ЕС официальное представительство Тайваня.

Кроме того! Литва поддержала бойкот Олимпиады, а еще ранее вышла из экономического соглашения между Китаем и странами Восточной Европы.

Пекин расценил именно поддержку Литвой Тайваня как нарушение политики "Единого Китая" и тут же нанес удар:

отозвал своего посла из Литвы;

понизил дипломатические отношения;

запретил импорт любых литовских товаров.

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Китай пошел дальше

Для самой Литвы это имело бы не такое большое значение. Ведь она легко могла бы компенсировать эти убытки, экспортируя свою продукцию в другие страны.

Однако Китай пошел дальше и прибегнул к так называемой политике вторичных санкций.

Китай начал давить на транснациональные корпорации, чтобы те точно также разорвали сотрудничество с производствами в Литве. Мол, если хотите, чтобы Китай покупал ваши товары, ни одна их деталь не должна быть произведена в Литве.

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Вот это уже является серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации. После того, как Китай на контакт не пошел и не захотел решать эту проблему путем прямого диалога между сторонами, ЕС решил действовать решительнее.



Китай серьезно нарушил правила / Фото Unsplash

ЕС решил действовать решительнее

Такое решение Евросоюза сильно удивило многих аналитиков. Они считали, что Брюсселю будет проще надавить на Литву, чем вступать в борьбу с Китаем.

Но похоже в ЕС понимают, что если не дать Пекину отпор сейчас, то Китай лишь усилит своё экономическое давление на маленькие страны Европы.

При чем поддержала это решение даже Германия, которая чаще всего выступает за сдержанную политику в отношении Китая и продвигает крупную инвестиционную сделку с Пекином.

Берлин назвал дело в ВТО "признаком европейской солидарности". Хотя без давления США здесь вряд-ли обошлось.

Еврокомиссия разрабатывает специальный инструмент

Более того, Еврокомиссия сейчас активно разрабатывает специальный регуляторный инструмент, который полностью исключит любое экономическое принуждение против стран-членов ЕС.



ЕС решил действовать решительнее / Фото Unsplash

После того, как этот инструмент наберет силу, Брюсселю не придется спорить о том, как лучше поступить. Реакция всего ЕС будет слаженной и быстрой.

Китай выстрелил себе в ногу

Вот и выходит, что Китай своими действиями буквально выстрелил себе в ногу, а маленькая, но смелая Литва, бросившая вызов китайскому гиганту, в итоге сплотила весь ЕС.

Ведь с одной стороны, у ЕС теперь появится прозрачный и четкий инструмент для защиты своих стран-членов от экономического давления. А с другой, Пекин привлек еще больше внимания к вопросу Тайваня.

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Теперь еще одна страна ЕС Словения собирается открыть торговое представительство Тайваня, не боясь при это жесткой реакции Китая. А это уже прямой путь к неизбежному – Тайвань окажется под колпаком не только США, но и ЕС.