Это позволяет быстро и без бюрократии оформить перевод в другую воинскую часть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Как воспользоваться функцией

Для использования нового инструмента необходимо обновить приложение до версии 2.0.2. Процесс подачи рапорта занимает около 15 минут благодаря пошаговым инструкциям.

Перечень необходимых документов для подачи рапорта через Армия+:

военный билет или удостоверение офицера;

рекомендательное письмо от части, в которую планируется перевод.

Дополнительно может понадобиться заключение ВВК, если перевод обусловлен состоянием здоровья.

Рапорт подается автоматически в Кадровый центр ВСУ, без необходимости согласования командира или предоставления его Армия ID. Это значительно ускоряет процесс и минимизирует бюрократические задержки.

Это революция, которую нельзя было бы представить без современных цифровых инструментов, как Армия+,

– говорит заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кадровый центр имеет 72 часа для рассмотрения запроса. В отдельных ситуациях Кадровый центр может напрямую обращаться к командирам воинских частей для получения согласования.

Это касается, в частности, перевода военнослужащих между тыловыми или боевыми бригадами. Также, если военный занимает офицерскую должность или является офицером, согласие командира является обязательным для перевода из тыловой части в боевую.

Через 72 часа результат сообщается военному через приложение Армия+. В случае согласования – готовится приказ на перевод.

Как будет работать функция изменения места службы в Армия+