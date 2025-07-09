Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Бабель". Журналисты рассказали, кого президент назначил на должности.

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Кто стал новыми представителями Украины за рубежом

По данным СМИ на место посла Украины в Швеции Зеленский назначил активистку и бывшего народного депутата VIII созыва Светлану Залищук.

Чиновница известна как соучредитель и координатор движения "ЧЕСТНО". Она также была основательницей журналистского движения "Стоп цензуре!".

В 2014 году Залищук баллотировалась в народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко". В Верховной Раде она была председателем подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета иностранных дел.

Также Владимир Зеленский выбрал чиновников для работы в Бельгии и Канаде. Послом в Бельгии, вероятно, стал Ярослав Мельник, который ранее занимал такую же должность в Италии. А послом Канады будет бывший представитель Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.

Напомним, Владимир Зеленский также рассматривает замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Президент обсудил этот вопрос с американским лидером Дональдом Трампом. По данным Bloomberg, среди потенциальных кандидатов на эту должность есть действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. В общем, по словам главы МИД Андрея Сибиги, украинская власть в ближайшее время планирует выдать десятки указов о кадровых решениях.