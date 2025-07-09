Про це пише 24 Канал з посиланням на "Бабель". Журналісти розповіли, кого президент призначив на посади.

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Хто став новими представниками України за кордоном

За даними ЗМІ на місце посла України у Швеції Зеленський призначив активістку та колишню народну депутатку VIII скликання Світлану Заліщук.

Посадовиця відома як співзасновниця та координаторка руху "ЧЕСНО". Вона також була засновницею журналістського руху "Стоп цензурі!".

У 2014 році Заліщук балотувалася в народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка". У Верховній Раді вона була головою підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету закордонних справ.

Також Володимир Зеленський обрав посадовців для роботи в Бельгії та Канаді. Послом у Бельгії, ймовірно, став Ярослав Мельник, який раніше обіймав таку ж посаду в Італії. А послом Канади буде колишній представник України у Швеції Андрій Плахотнюк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розглядає заміну посла України у США Оксани Маркарової. Президент обговорив це питання з американським лідером Дональдом Трампом. За даними Bloomberg, серед потенційних кандидатів на цю посаду є чинний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко. Загалом, за словами очільника МЗС Андрія Сибіги, українська влада найближчим часом планує видати десятки указів про кадрові рішення.