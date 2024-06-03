Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что так называемый гауляйтер "ЛНР" или "ДНР" имел большие полномочия – ему подчинялись все вооруженные формирования. Однако после аннексии этих территорий Россия изменила там "конституцию", что значительно ограничило их власть.

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"У гауляйтеров остались только представительские функции, а назначать их может только диктатор Владимир Путин", – сказал он.

Оккупационная власть

Россия внесла изменения в "конституцию" так называемой "ЛНР", в частности, если гауляйтера признают иностранным агентом, то его снимают с должности.

Это упрощенная система отставки, чтобы освободить глав оккупационных администраций с украинским гражданством, а это практически вся власть на временно оккупированной территории,

– подчеркнул Лисянский.

По его словам, в России уже давно думали о том, как безболезненно избавиться от местной власти, которая образовалась на оккупированных территориях.

Они (россияне – 24 Канал) использовали предателей Украины, а теперь их еще и обязательно посадят. Россия неоднократно демонстрировала, еще с 2014 года, как ликвидирует таких людей,

– высказался директор Института стратегических исследований и безопасности.

Он добавил, что крайне необходимо рассказывать о том, что происходит на временно оккупированных территориях Украины. Важно, чтобы те, кто, возможно, ждет Россию понимали, как оккупанты поступают с теми, кто их поддерживает.

Ситуация во временно оккупированном Луганске