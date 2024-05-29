Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что в целом наши защитники накрыли аэродромное поле.

К теме Могли поразить "Небо-М": опубликованы спутниковые снимки последствий удара по аэродрому Луганска

Удар по аэродрому Луганска

Свитан отметил, что на аэродроме в Луганске была уничтожена радиолокационная станция "Небо-М". Эта РЛС предназначена для обнаружения воздушных целей на расстоянии 600 километров. Она была направлена конкретно в нашу сторону.

Поэтому одной из задач было уничтожение этих "глаз" противника,

– заявил полковник запаса.

В целом, по его словам, наши защитники накрыли аэродромное поле, включая завод по ремонту и производству авиационной техники, узлов и агрегатов для вертолетов и самолетов оккупантов.

Свитан уточнил, что это произошло в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов. Эпические кадры последствий удара по аэродрому активно распространяются в сети.

Он добавил, что такие действия указывают на то, что наши защитники продолжают мероприятия по завоеванию преимущества в воздухе. Оккупанты могут восстановить или перебросить эти станции в течение определенного периода, поэтому есть "окно возможностей" для начала работы нашей авиации.

По его мнению, в июне могут подойти первые пары F-16. Ведь уже уничтожено более 10 станций россиян – по западному и центральному Крыму, на оккупированной территории материковой части Украины, а также на российской территории.

Где на фронте будут давить россияне

Полковник запаса отметил, что "беспокоящие" операции в районе Харькова, в частности, были направлены на то, чтобы мы сорвали наши бригады с Восточного фронта. И россияне начали двигаться.

По его словам, основным стратегическим направлением у россиян является Покровское, то есть движение будет от Угледара до Торецка. Второе параллельное направление, то есть вспомогательное, – в сторону Краматорска.

Примерно до 100 километров фронта они будут пытаться давить. Потому что общее движение в сторону Покровска – до линии административной границы Донецкой области,

– сказал Свитан.

По его словам, оккупанты ставили себе цель на зимнюю кампанию выйти на границу Донецкой и Луганской областей. Эту задачу они не выполнили и перенесли ее на летнюю кампанию.

Сейчас же, заметил он, происходит подготовка противника к осенне-зимней кампании, которая начнется в сентябре – октябре с теми же задачами. То есть все будет зависеть от того, на каких рубежах мы остановим их летом.

Война в Украине: последние новости