Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що загалом наші захисники накрили аеродромне поле.
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Удар по аеродрому Луганська
Світан зазначив, що на аеродромі в Луганську була знищена радіолокаційна станція "Небо-М". Ця РЛС призначена для виявлення повітряних цілей на відстані 600 кілометрів. Вона була спрямована конкретно в наш бік.
Тому одним із завдань було знищення цих "очей" противника,
– заявив полковник запасу.
Загалом же, за його словами, наші захисники накрили аеродромне поле, включно із заводом з ремонту й виробництва авіаційної техніки, вузлів та агрегатів для гелікоптерів і літаків окупантів.
Світан уточнив, що це відбулося в районі колишнього Ворошиловградського вищого військового авіаційного училища штурманів. Епічні кадри наслідків влучання по аеродрому активно поширюються в мережі.
Він додав, що такі дії вказують на те, що наші захисники продовжують заходи із завоювання переваги у повітрі. Окупанти можуть відновити чи перекинути ці станції впродовж певного періоду, тому є "вікно можливостей" для початку роботи нашої авіації.
На його думку, у червні можуть підійти перші пари F-16. Адже вже знищено понад 10 станцій росіян – на західному й центральному Криму, на окупованій території материкової частини України, а також на російській території.
Де на фронті тиснутимуть росіяни
Полковник запасу зауважив, що "турбуючі" операції в районі Харкова, зокрема, були спрямовані на те, щоб ми зірвали наші бригади зі Східного фронту. І росіяни почали рухатися.
За його словами, основним стратегічним напрямком у росіян є Покровський, тобто рух буде від Вугледара до Торецька. Другий паралельний напрямок, тобто допоміжний, – у бік Краматорська.
Приблизно до 100 кілометрів фронту вони намагатимуться тиснути. Тому що загальний рух у бік Покровська – до лінії адміністративної межі Донецької області,
– сказав Світан.
За його словами, окупанти ставили собі за мету на зимову кампанію вийти на межі Донецької і Луганської областей. Це завдання вони не виконали й перенесли його на літню кампанію.
Наразі ж, зауважив він, відбувається підготовка противника до осінньо-зимової кампанії, яка розпочнеться у вересні – жовтні з тими ж завданнями. Тобто все залежатиме від того, на яких рубежах ми їх зупинимо влітку.
Війна в Україні: останні новини
- Російські загарбники активно намагаються прорватися на Покровському напрямку. На окремих ділянках окупанти мають частковий успіх. Також противник продовжує здійснювати наступальні дії на Харківському напрямку.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що окупанти застосовують термобаричні боєприпаси для обстрілів житлової забудови та цивільної інфраструктури у Вовчанську Харківської області. Однак навіть це не допомагає російським військовим просуватися у районі міста.
- Тим часом Владімір Путін укотре вдався до погроз на адресу Заходу. Він заявив, що члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли пропонують дозволити Україні бити західною зброєю по Росії.