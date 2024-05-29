Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що загалом наші захисники накрили аеродромне поле.

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Удар по аеродрому Луганська

Світан зазначив, що на аеродромі в Луганську була знищена радіолокаційна станція "Небо-М". Ця РЛС призначена для виявлення повітряних цілей на відстані 600 кілометрів. Вона була спрямована конкретно в наш бік.

Тому одним із завдань було знищення цих "очей" противника,

– заявив полковник запасу.

Загалом же, за його словами, наші захисники накрили аеродромне поле, включно із заводом з ремонту й виробництва авіаційної техніки, вузлів та агрегатів для гелікоптерів і літаків окупантів.

Світан уточнив, що це відбулося в районі колишнього Ворошиловградського вищого військового авіаційного училища штурманів. Епічні кадри наслідків влучання по аеродрому активно поширюються в мережі.

Він додав, що такі дії вказують на те, що наші захисники продовжують заходи із завоювання переваги у повітрі. Окупанти можуть відновити чи перекинути ці станції впродовж певного періоду, тому є "вікно можливостей" для початку роботи нашої авіації.

На його думку, у червні можуть підійти перші пари F-16. Адже вже знищено понад 10 станцій росіян – на західному й центральному Криму, на окупованій території материкової частини України, а також на російській території.

Де на фронті тиснутимуть росіяни

Полковник запасу зауважив, що "турбуючі" операції в районі Харкова, зокрема, були спрямовані на те, щоб ми зірвали наші бригади зі Східного фронту. І росіяни почали рухатися.

За його словами, основним стратегічним напрямком у росіян є Покровський, тобто рух буде від Вугледара до Торецька. Другий паралельний напрямок, тобто допоміжний, – у бік Краматорська.

Приблизно до 100 кілометрів фронту вони намагатимуться тиснути. Тому що загальний рух у бік Покровська – до лінії адміністративної межі Донецької області,

– сказав Світан.

За його словами, окупанти ставили собі за мету на зимову кампанію вийти на межі Донецької і Луганської областей. Це завдання вони не виконали й перенесли його на літню кампанію.

Наразі ж, зауважив він, відбувається підготовка противника до осінньо-зимової кампанії, яка розпочнеться у вересні – жовтні з тими ж завданнями. Тобто все залежатиме від того, на яких рубежах ми їх зупинимо влітку.

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