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      Командующим Десантно-штурмовых войск Украины стал Евгений Мойсюк

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      Изменение в руководстве ВСУ
      Изменение в руководстве ВСУ / m.parkhomyk / 24 канал

      Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский на выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года был избран народным депутатом. Следовательно, управлять штурмовиками он больше не будет иметь права. Этим будет заниматься генерал-майор Евгений Мойсюк.

      Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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      Он написал в Facebook, что Забродский "прикомандирован в Верховную Раду Украины" и поблагодарил генерала за службу, пожелав "свершений уже на другой ниве – законодательной".

      В то же время министр поздравил с назначением командующим Десантно-штурмовых войск генерал-майора Евгения Мойсюка.

      Он неоднократно проявлял героизм и мужество во время защиты территориальной целостности Украины, поэтому убежден – его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск,
      – подчеркнул Полторак.

      Напомним, Забродский попал в Раду по списку партии пятого президента Порошенко "Европейской Солидарности".

      Мойсюк
      Мойсюк – новый командующий Десантно-штурмовых войск Украины

      Что известно о Евгении Мойсюке?Родился в 1979 году в Черновцах. Окончил Одесский институт сухопутных войск. Опытный военный, десантник, который прошел миротворческие миссии в Ираке и Косово. Награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степени.

      Летом 2014 года с отрядом пробивался по тылам боевиков от Артемовска до Шахтерска, принимал огонь и силы боевиков на себя – чтобы коллеги-десантники из 95 бригады добрались до наших украинских подразделений, заблокированных на границе с РФ.

      С декабря 2014 года командовал обороной Донецкого аэропорта. Его бойцы были последними, кто держал аэропорт.

      С мая 2018 по август 2019 был на должности первого заместителя командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ, с октября 2018 по март 2019 возглавлял оперативно-тактическую группировку "Восток" в Операции объединенных сил.

      Заметим, что на должность первого заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Украины, с которой пошел на повышение Евгений Мойсюк, назначен полковник Алексей Шандар.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Степан Полторак Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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