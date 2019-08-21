Змінився командувач Десантно-штурмових військ України, ним став Євген Мойсюк

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський на виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року був обраний народним депутатом. Отже, керувати штурмовиками він більше не матиме права. Цим займатиметься генерал-майор Євген Мойсюк.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

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Він написав у Facebook, що Забродського "прикомандировано до Верховної Ради України" і подякував генералу за службу, побажавши " звершень вже на інші ниві – законодавчій".

Водночас міністр привітав із призначенням командувачем Десантно-штурмових військ генерал-майора Євгена Мойсюка.

Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний – його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ,

– наголосив Полторак.

Нагадаємо, Забродський потрапив до Ради за списком партії п'ятого президента Порошенка "Європейської Солідарності".



Мойсюк – новий командувач Десантно-штурмових військ України

Що відомо про Євгена Мойсюка?Народився у 1979 році в Чернівцях. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Досвідчений військовий, десантник, який пройшов миротворчі місії в Іраку та Косово. Нагородженаий орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступеня.



Влітку 2014 року із загоном пробивався по тилах бойовиків від Артемівська до Шахтарська, брав вогонь і сили бойовиків на себе – щоб колеги-десантники з 95 бригади дістались до українських наших підрозділів, заблокованих на кордоні з РФ.



З грудня 2014 року командував обороною Донецького аеропорту. Його бійці були останніми, хто тримав аеропорт.