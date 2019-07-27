Хто з ветеранів пройшов у новий парламент

Після цих виборів є трохи і гарних новин. В Раду потраплять українські військові. Насправді, мені б хотілося бачити у новому парламенті більше учасників бойових дій, але навіть та невелика, але горда група людей, яка скоро отримає депутатський мандат, вже може називатися групою "спеціального призначення".

Вітаю, ми пережили парламентські вибори. Щоправда, результат приголомшив. Але не буду говорити зараз про "зелену монобільшість" та тому подібне. Не хочу відбирати хліб у телевізійних та диванних політологів.

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Мені особисто, як ветерану, як громадянину цієї країни, не хотілося би бачити у новій Раді представників країни-агресора – проросійську політсилу "Опозиційна платформа – за житття," яку я називаю просто – оплотом проросійських упирів.

Всі ці медведчуки і бойки, і решта з ними – вся їхня ідеологія є ворожою для незалежної України, тому вони, скоріш за все, будуть намагатися або саботувати роботу парламенту, або пробивати "свої" питання порядку денного. Наприклад, знову про цей "мир" на незрозумілих для України умовах.

До речі, за списками цієї партії до парламенту заходить зірка мого блогу, власник УБД з нагородною зброєю – Ілля Кива. Все, що я про нього думаю, я готовий сказати йому особисто.

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Ветерани в Раді: "Слуга народу"

Утім, після цих виборів є і трохи гарних новин, про які я хочу вам розказати. А саме – про учасників війни на Сході – звісно, крім Іллі Киви – які пройшли до парламенту.

Насправді, мені б хотілося бачити у новій Раді більше учасників бойових дій, але навіть та невелика, але горда група людей, яка скоро отримає депутатський мандат, вже може називатися групою "спеціального призначення" і зараз поясню, чому.

Від президентської партії "Слуга народу", яка впевнено отримує монобільшість у парламенті, проходять двоє ветеранів.

► Єгор Чернєв

Перший – це Єгор Чернєв (34 роки). Доброволець національної гвардіі (2014 – 2015), IT-підприємець. Експерт із державного стимулювання інновації в HiTech Office Ukraine (2016 – 2017), член Ради руху Industry 4.0 Ukraine.



Єгор Чернєв

► Ігор Герасименко

Другий – Герой України Ігор Герасименко – командир 1-го аеромобільно-десантного батальйону 95-ї бригади, який переміг по Житомиру. Ми із майором Герасименко не знайомі особисто, але, як виявилося, воювали разом під час літнього рейду 2014 року. Про його бойовий шлях та бойові заслуги можете прочитати у відкритих джерелах – інформації повно.

Але для більшого розуміння розкажу, що під час виконання бойового завдання Ігор Герасименко дістав два поранення – в голову і в плече – але залишився командувати підрозділом. Крутий дядько, без варіантів.



Ігор Герасименко

Ветерани в Раді: "ЄС"

Йдемо далі. Партія "Європейська солідарність" мала 8 ветеранів у своїх списках, але до Ради, зрештою, проходять лише двоє.

► Яна Зінкевич

Перша – це легендарна дівчина Яна Зінкевіч, яка є засновницею і командиром медичного батальйону "Госпітальєри", які рятували наших хлопців і дівчат, починаючи із 2014 року і дотепер, а сама Яна, за самими скромним підрахунками, особисто витягла і врятувала більше 200 військовослужбоців під час активних фаз бойових дій на Сході.

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Яна – дуже молода вродлива дівчина, але її життєвий досвід настільки насичений, що думаю вистачить на 10 життів. Кількість її нагород теж чимала, але всі вони заслужені: Орден за заслуги 3 ступеня, Орден за спасіння життя, Пам'ятний знак за воїнську доблесть та звання "Народного героя України". Про неї також можна ще довго розповідати, але рухаємось далі.



Яна Зінкевич

► Михайло Забродський

Другий майбутній депутат від "Європейської солідарності" – це легендарний десантник, командир 95-ї ОАБ, а нині – командир Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський. Герой України.

Думаю, тут мені не вистачить ані часу, ані знань, щоб описати всі заслуги цього бойового генерала, тож я просто скажу, що дуже радий тому, що він пройшов. Хто хоче дізнатися більше про Михайла Віталійовича – прошу, читайте відкриті джерела, там багато інформаціі.



Михайло Забродський

Ветерани в Раді: "Голос"

► Роман Костенко

Від партії "Голос" в Раду проходить також Роман Костенко. Теж дуже крутий дядько. Чому? Ну напевно, тому що він кіборг, тому що він – з "Альфи".

Ще коли я воював у 2015 році, вояки між собою переповідали історію про "альфача", який у вільний від служби час їздив в Донецький аеропорт, щоб допомагати дєсантам розбиратися з терористами. На той момент ніхто не знав, про кого йдеться, але тепер вже знаємо.

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Я особисто познайомився з Ромою на дні народження одного волонтера – і, якщо чесно, спочатку прийняв його за IT-шника, який займається спортом. Але потім мені на вушко шепнули, що це той самий "альфач". Словом, Рома – легенда, і я радий, що він на нашому боці.



Роман Костенко

Всі ці люди – це ті, в кого вірю особисто я, і в кого, думаю, вірить більшість ветеранської спільноти. Впевнений, що ці люди зроблять все і навіть більше для того, щоб відстоювати інтереси України, її територіальну цілісність і суверенітет у новій Верховній Раді. Ну а ми цій групі "спеціального призначення" завжди підставимо плече.