Соответствующие видео явления распространили в телеграмм-каналах, а зафиксировали его очевидцы. 24 Канал собрал все, что об этом известно.

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Так, в Волынской области смерч видели 5 мая жители села Дмитровка Луцкого района.

Смерч на Волыни: видео

Что касается Львовщины, то аналогичное явление зафиксировали сегодня, 6 мая.

Смерч на Львовщине: видео

Важно! В Укргидрометцентре сегодня, 6 мая предупреждали об опасных метеорологических явлениях: до конца суток в западных и северных областях ожидаются грозы. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Действительно ли это смерч

Игорь Кибальчич, синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии объяснил, что смерча не было ни на Львовщине, ни на Волыни, пишет ТСН. На видео зафиксировано другое природное явление – пылевой вихрь.

По словам специалиста, пылевой вихрь – это не смерч или торнадо, это разные природные явления.

"Пылевые вихри – возникают летом, когда солнце уже достаточно хорошо прогревает земную поверхность. Именно при таких условиях образуются восходящие потоки воздуха", – добавил Игорь Кибальчич.

Пылевой вихрь образуется именно при хорошей погоде, когда на дворе солнечно и дует преимущественно слабый ветерок, держится достаточно высокая температура воздуха.