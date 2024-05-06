Відповідні відео явища поширили у телеграм-каналах, а зафіксували його очевидці. 24 Канал зібрав усе, що про це відомо.

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Так, у Волинській області смерч бачили 5 травня жителі села Дмитрівка Луцького району.

Смерч на Волині: відео

Щодо Львівщини, то аналогічне явище зафіксували сьогодні, 6 травня.

Смерч на Львівщині: відео

Важливо! В Укргідрометцентрі сьогодні, 6 травня попереджали про небезпечні метеорологічні явища: до кінця доби у західних та північних областях очікуються грози. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

Чи дійсно це смерч

Ігор Кібальчич, синоптик Харківського регіонального центру гідрометеорології пояснив, що смерчу не було ні на Львівщині, ні на Волині, пише ТСН. На відео зафіксовано інше природнє явище – пиловий вихор.

За словами фахівця, пиловий вихор – це не смерч чи торнадо, це різні природні явища.

"Пилові вихори – виникають влітку, коли сонце вже досить добре прогріває земну поверхню. Саме за таких умов утворюються висхідні потоки повітря", – додав Ігор Кібальчич.

Пиловий вихор утворюється саме за гарної погоди, коли на дворі сонячно та дме переважно слабкий вітерець, тримається достатньо висока температура повітря.