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      Смерч в Турции: есть ли украинцы среди пострадавших – ответ МИД

      97 Читати новину українською
      Граждан Украины нет среди пострадавших в результате торнадо в Анталии
      Граждан Украины нет среди пострадавших в результате торнадо в Анталии / Фото из открытых источников

      Граждан Украины нет среди пострадавших в результате торнадо в турецкой курортной провинции Анталья.

      Начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич написал в Twitter, что украинцев среди пострадавших нет.

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      Он сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

      Местный аэропорт работает с перебоями,
      – написал Кирилич.

      Что произошло в Турции?
      В четверг, 24 января, турецкий курорт Анталия атаковал шторм, который сопровождался торнадо, ливнями и сильным ветром. В результате стихийного бедствия погибло по меньшей мере 2 человека, среди них 13-летняя девочка. Один человек пропал без вести, еще около 11 пострадали.

      Торнадо начался вечером и уже нанес разрушающий ущерб домам, сельскохозяйственным имениям, многим автомобилям и теплицам в районах Манавгат и Финике. Всех пострадавших отправили в больницу. Один из них в критическом состоянии. Сейчас в районе продолжаются спасательные работы.
      смерч у туреччині

      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Новости Турции МИД Украины
      Источник: 24 канал
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