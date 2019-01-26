Смерч в Турции: есть ли украинцы среди пострадавших – ответ МИД
Граждан Украины нет среди пострадавших в результате торнадо в турецкой курортной провинции Анталья.
Начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич написал в Twitter, что украинцев среди пострадавших нет.
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Он сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.
Местный аэропорт работает с перебоями,
– написал Кирилич.
Что произошло в Турции?
В четверг, 24 января, турецкий курорт Анталия атаковал шторм, который сопровождался торнадо, ливнями и сильным ветром. В результате стихийного бедствия погибло по меньшей мере 2 человека, среди них 13-летняя девочка. Один человек пропал без вести, еще около 11 пострадали.
Торнадо начался вечером и уже нанес разрушающий ущерб домам, сельскохозяйственным имениям, многим автомобилям и теплицам в районах Манавгат и Финике. Всех пострадавших отправили в больницу. Один из них в критическом состоянии. Сейчас в районе продолжаются спасательные работы.