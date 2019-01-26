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      Смерч у Туреччині: чи є українці серед постраждалих – відповідь МЗС

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      Громадян України немає серед постраждалих унаслідок торнадо в Анталії
      Громадян України немає серед постраждалих унаслідок торнадо в Анталії / Фото з відкритих джерел

      Громадян України немає серед постраждалих унаслідок торнадо в турецькій курортній провінції Анталія.

      Начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич написав у Twitter, що українців серед постраждалих немає.

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      Він повідомив, що у разі необхідності українці можуть звернутися до консулів за номерами у Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

      Місцевий аеропорт працює з перебоями,
      – написав Кирилич.

      Що трапилося у Туреччині?У четвер, 24 січня, турецький курорт Анталія атакував шторм, який супроводжувався торнадо, зливами та сильним вітром. Унаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 2 людей, серед них 13-річна дівчинка. Одна людина зникла безвісти, ще близько 11 постраждали.

      Торнадо почався ввечері та вже завдав руйнівної шкоди будинкам, сільськогосподарський маєткам, багатьом автомобілям і теплицям в районах Кумлуджа та Фініке. Всіх постраждалих поправили до лікарні. Один із них у критичному стані. Наразі у районі тривають рятувальні роботи.

      смерч у туреччині

      Теги: Новини України Стихійні лиха Новини Туреччини МЗС України
      Джерело: 24 канал
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