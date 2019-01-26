Смерч у Туреччині: чи є українці серед постраждалих – відповідь МЗС
Громадян України немає серед постраждалих унаслідок торнадо в турецькій курортній провінції Анталія.
Начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич написав у Twitter, що українців серед постраждалих немає.
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Він повідомив, що у разі необхідності українці можуть звернутися до консулів за номерами у Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.
Місцевий аеропорт працює з перебоями,
– написав Кирилич.
Що трапилося у Туреччині?У четвер, 24 січня, турецький курорт Анталія атакував шторм, який супроводжувався торнадо, зливами та сильним вітром. Унаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 2 людей, серед них 13-річна дівчинка. Одна людина зникла безвісти, ще близько 11 постраждали.
Торнадо почався ввечері та вже завдав руйнівної шкоди будинкам, сільськогосподарський маєткам, багатьом автомобілям і теплицям в районах Кумлуджа та Фініке. Всіх постраждалих поправили до лікарні. Один із них у критичному стані. Наразі у районі тривають рятувальні роботи.