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      Повінь у Індонезії: 26 людей загинуло, понад 3 тисячі евакуйовано

      56 Читать новость на русском
      Сильна повінь у Індонезії
      Сильна повінь у Індонезії / detik

      Щонайменше 26 людей загинули, ще 24 пропали без вісті внаслідок сильних повеней на острові Сулавесі в Інодонезіі.

      Про це повідомило видання Detik.

      Читайте також: Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус

      Зазначається, що через стихійне лихо свої будинки змушені були залишити понад 3 тисячі осіб.

      Сильні дощі, які тривають уже кілька днів поспіль, стали причиною виходу води з берегів дамби Били-Били, яка розташована приблизно в 30 кілометрах від адміністративного центру провінції міста Макасар.

      Наразі у нас є дані про те, що внаслідок стихії загинуло 26 людей. На щастя нам вдалося евакуювати понад 3 тисячі людей. Інтенсивність опадів почала знижуватися, як і висота води в дамбі. Зараз вона перебуває в нормальному стані, 
      – заявив голова регіонального агентства з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Південного Сулавесі.

      Наразі вживаються усі можливі заходи з ліквідації наслідків стихії.

      Індонезія, повені, жертви
      Внаслідок повені загинуло 26 людей, понад 3 тисячі жителів евакуйовано / detik

      Індонезія, повінь, жертви
      Сильні дощі, що тривали кілька днів поспіль, призвели до розливу води з дамби / detik

      Нагадаємо, що у 2018 році Індонезія сильно постраждала від численних підземних поштовхів, цунамі та повеней. 

      23 грудня Індонезію накрило цунамі. Стихію спровокувало виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих сягнула майже 400 осіб, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали безвісти. Менше ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5.

      16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

      Теги: Індонезія Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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