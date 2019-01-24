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      Наводнение в Индонезии: 26 человек погибли, более чем 3 тысячи эвакуированы

      2 Читати новину українською
      Сильное наводнение в Индонезии
      Сильное наводнение в Индонезии / detik

      По меньшей мере 26 человек погибли, еще 24 пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси в Инодонезии.

      Об этом сообщило издание Detik.

      Читайте также: У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

      Отмечается, что из-за стихийного бедствия свои дома вынуждены были покинуть более 3 тысяч человек.

      Сильные дожди, которые продолжаются уже несколько дней подряд, стали причиной выхода воды из берегов дамбы Били-Били, расположенной примерно в 30 километрах от административного центра провинции города Макассар.

      Сейчас у нас есть данные о том, что в результате стихии погибли 26 человек. К счастью нам удалось эвакуировать более 3 тысяч человек. Интенсивность осадков начала снижаться, как и высота воды в дамбе. Сейчас она находится в нормальном состоянии,
      – заявил председатель регионального агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Южного Сулавеси.

      Сейчас принимаются все возможные меры по ликвидации последствий стихии.

      Індонезія, повені, жертви
      Из-за наводнения погибли 26 человек, более 3 тысяч жителей эвакуированы / detik

      Індонезія, повінь, жертви
      Сильные дожди, продолжавшиеся несколько дней подряд, привели к разливу воды с дамбы / detik

      Напомним, что в 2018 году Индонезия сильно пострадала от многочисленных подземных толчков, цунами и наводнений.

      23 декабря Индонезию накрыло цунами. Стихию спровоцировало извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших достигло почти 400 человек, более тысячи человек пострадали и более 400 пропали без вести. Меньше чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.

      16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира – Сопутан.

      Теги: Стихийный бедствия Жертвы Индонезия
      Источник: 24 Канал
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