Наводнение в Индонезии: 26 человек погибли, более чем 3 тысячи эвакуированы

По меньшей мере 26 человек погибли, еще 24 пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси в Инодонезии.

Об этом сообщило издание Detik.

Читайте также: У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Отмечается, что из-за стихийного бедствия свои дома вынуждены были покинуть более 3 тысяч человек.

Сильные дожди, которые продолжаются уже несколько дней подряд, стали причиной выхода воды из берегов дамбы Били-Били, расположенной примерно в 30 километрах от административного центра провинции города Макассар.

Сейчас у нас есть данные о том, что в результате стихии погибли 26 человек. К счастью нам удалось эвакуировать более 3 тысяч человек. Интенсивность осадков начала снижаться, как и высота воды в дамбе. Сейчас она находится в нормальном состоянии,

– заявил председатель регионального агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Южного Сулавеси.

Сейчас принимаются все возможные меры по ликвидации последствий стихии.



Из-за наводнения погибли 26 человек, более 3 тысяч жителей эвакуированы / detik





Сильные дожди, продолжавшиеся несколько дней подряд, привели к разливу воды с дамбы / detik

Напомним, что в 2018 году Индонезия сильно пострадала от многочисленных подземных толчков, цунами и наводнений.



23 декабря Индонезию накрыло цунами. Стихию спровоцировало извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших достигло почти 400 человек, более тысячи человек пострадали и более 400 пропали без вести. Меньше чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.



16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира – Сопутан.