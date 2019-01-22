У берегов Индонезий случилось сильное землетрясение

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой 6.2. Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки во вторник, 22 января.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Сейчас информация о повреждении или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурва Нугрохо заявил в Twitter, что магнитуда землетрясения составила 6.2.

Gempa kekuatan M6,2 yang dimutakhirkan menjadi M6 terjadi di 103 barat daya Sumba Barat NTT pada 22/1/2019, 06.59 WIB. Tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan sedang di Kec. Tana Righu Kab. Sumba Barat. Gempa dirasakan

di Tambolaka IV-V MMI, Waingapu, Sumbawa dan Bima III MMI. pic.twitter.com/wWrjCL9a6Z — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 січня 2019 р.

Подземные толчки зафиксированы в 23:59 по местному времени (1:59 по Киеву). Эпицентр располагался на расстоянии 76 километров к юго-западу от острова в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километра.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца, сильного тектонического раскола. В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4.0.

Напомним, что в 2018 году Индонезия сильно пострадала от многочисленных подземных толчков и цунами.



23 декабря Индонезию накрыло цунами. Стихию спровоцировало извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших достигло почти 400 человек, более тысячи человек пострадали и более 400 пропали без вести. Меньше чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5.0.



16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5.9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира - Сопутан.