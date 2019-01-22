Біля берегів Індонезій прогримів сильний землетрус

Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус магнітудою 6.2. Геологічна служба США зафіксувала підземні поштовхи у вівторок, 22 січня.

Про це повідомила Геологічна служба США.

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Наразі інформація про пошкодження або потерпілих не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.

Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо заявив у Twitter, що магнітуда землетрусу сягнула 6.2.

Gempa kekuatan M6,2 yang dimutakhirkan menjadi M6 terjadi di 103 barat daya Sumba Barat NTT pada 22/1/2019, 06.59 WIB. Tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan sedang di Kec. Tana Righu Kab. Sumba Barat. Gempa dirasakan

di Tambolaka IV-V MMI, Waingapu, Sumbawa dan Bima III MMI. pic.twitter.com/wWrjCL9a6Z — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 січня 2019 р.

Підземні поштовхи зафіксовані о 23:59 за місцевим часом (01:59 за Києвом). Епіцентр розташовувався на відстані 76 кілометрів на північний захід від острова в провінції Східна Нуса-Тенгара. Осередок землетрусу залягав на глибині 31 кілометр.

Індонезія є частиною так званого Тихоокеанського вогненного кільця, сильного тектонічного розколу. У цьому районі земної кулі розташовуються найактивніші тектонічні плити, одна з яких пересувається зі швидкістю сім сантиметрів на рік. Щорічно сейсмологи реєструють тут шість-сім тисяч землетрусів магнітудою вище 4.0.

Нагадаємо, що у 2018 році Індонезія сильно постраждала від численних підземних поштовхів та цунамі.



23 грудня Індонезію накрило цунамі. Стихію спровокувало виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих сягнула майже 400 осіб, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали безвісти. Менше ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5.



16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.