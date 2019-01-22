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      Біля берегів Індонезій прогримів сильний землетрус

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      Індонезію знову сколихнув землетрус
      Індонезію знову сколихнув землетрус / Скріншот

      Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус магнітудою 6.2. Геологічна служба США зафіксувала підземні поштовхи у вівторок, 22 січня.

      Про це повідомила Геологічна служба США.

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      Наразі інформація про пошкодження або потерпілих не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.

      Представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо заявив у Twitter, що магнітуда землетрусу сягнула 6.2.

      Підземні поштовхи зафіксовані о 23:59 за місцевим часом (01:59 за Києвом). Епіцентр розташовувався на відстані 76 кілометрів на північний захід від острова в провінції Східна Нуса-Тенгара. Осередок землетрусу залягав на глибині 31 кілометр.

      Індонезія є частиною так званого Тихоокеанського вогненного кільця, сильного тектонічного розколу. У цьому районі земної кулі розташовуються найактивніші тектонічні плити, одна з яких пересувається зі швидкістю сім сантиметрів на рік. Щорічно сейсмологи реєструють тут шість-сім тисяч землетрусів магнітудою вище 4.0.

      Нагадаємо, що у 2018 році Індонезія сильно постраждала від численних підземних поштовхів та цунамі. 

      23 грудня Індонезію накрило цунамі. Стихію спровокувало виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих сягнула майже 400 осіб, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали безвісти.  Менше ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5.

      16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

      Теги: Землетрус Землетрус в Індонезії
      Джерело: 24 Канал
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